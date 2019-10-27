Фигурист Лазукин занял восьмое место на этапе Гран-при в Канаде
ТАСС, 27 октября. Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии
ТАСС, 27 октября. Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии
По итогам произвольной программы россиянин набрал 133,08 балла, в сумме двух программ его результат составил 212,07 балла.
Первое место занял двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 322,59 балла, что всего на 0,83 балла меньше его мирового рекорда. Вторым стал канадец Нам Нгуен (262,77), третье место занял японец Кейдзи Танака (250,02).
Лазукин является воспитанником именитого тренера Алексея Мишина. На этапах
На этапе в Канаде российские фигуристы завоевали две золотые и одну бронзовую медаль. Первыми стали Александра Трусова (женское одиночное катание) и спортивная пара в составе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место. В танцах на льду и мужском одиночном катании россияне не попали на пьедестал почета. Следующий этап серии