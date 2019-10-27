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09:58 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Лазукин занял восьмое место на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 27 октября. Российский фигурист Андрей Лазукин занял восьмое место в одиночных соревнованиях у мужчин на турнире Skate Canada — втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходили в канадской Келоуне.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам произвольной программы россиянин набрал 133,08 балла, в сумме двух программ его результат составил 212,07 балла.

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Первое место занял двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, набравший 322,59 балла, что всего на 0,83 балла меньше его мирового рекорда. Вторым стал канадец Нам Нгуен (262,77), третье место занял японец Кейдзи Танака (250,02).

Лазукин является воспитанником именитого тренера Алексея Мишина. На этапах Гран-при россиянин не поднимался выше шестого места. В 2019 году он поехал на командный чемпионат мира вместо Максима Ковтуна, испытывавшего проблемы со здоровьем, занял 10-е место в личном зачете и завоевал бронзу в команде по итогам первенства. В феврале 2019 года Лазукин впервые в карьере выиграл Кубок России.

На этапе в Канаде российские фигуристы завоевали две золотые и одну бронзовую медаль. Первыми стали Александра Трусова (женское одиночное катание) и спортивная пара в составе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место. В танцах на льду и мужском одиночном катании россияне не попали на пьедестал почета. Следующий этап серии Гран-при пройдет с 1 по 3 ноября в Гренобле (Франция).

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