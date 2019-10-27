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10:44 (мск), источник: ТАСС

Ягудин: Современное фигурное катание в начале сезона-2019/20 прошло точку невозврата

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Технический уровень фигуристок в начале нового сезона свидетельствует о том, что фигурное катание вышло на новый этап развития, пройдя точку невозврата. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Источник: РИА "Новости"

На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка Александра Трусова установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов, побив собственные достижения, она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных. Неделей ранее 15-летняя россиянка Анна Щербакова с двумя четверными лутцами выиграла первый взрослый этап Гран-при в карьере. Также в своем арсенале четверной прыжок имеет 19-летняя казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, тройной аксель выполняют 22-летняя россиянка Елизавета Туктамышева, ее 16-летняя соотечественница Алена Косторная, 17-летняя японка Рика Кихира, 15-летняя южнокореянка Ю Ён.

«Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним. Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живем уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели», — уверен Ягудин.


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«Новое поколение фигуристов отталкивается уже от нынешних высот, поэтому не стоит воспринимать все происходящее как единичные случаи, — подчеркнул он. — Когда-то мы писали письма, запечатывали их в конверты и ждали, пока они дойдут, сегодня мы отправляем их за доли секунды посредством гаджетов, мгновенно получая уведомление о доставке — мир меняется, ни к чему убивать в спортсменах гениев посредством ограничения возраста, вода всегда пробьет себе путь».

Ягудин отметил, что современному фигурному катанию просто нужно было некоторое время на адаптацию к новым правилам. «Мир фигурного катания адаптировался к новым правилам, к новой системе, подождал, подкопил силы, а вот теперь эту плотину прорвало, — сказал олимпийский чемпион. — Есть сложнейшие прыжки, и есть спортсмены, способные их делать. Кто из них будет лучшим в этом сезоне, можно будет судить лишь в его конце, но нынешний сезон — это уже новая история нашего вида спорта».

Третий этап Гран-при пройдет через во французском Гренобле с 1 по 3 ноября.

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