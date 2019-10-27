У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого
В канадском Келоуне завершился второй этап
15-летняя Трусова заявила в произвольный номер сразу четыре четверных прыжка, что не так давно успешно продемонстрировала на турнире в Японии. С четверного сальхова, стоявшего в программе первым, россиянка упала, однако лутц в четыре оборота, а также каскады четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп + тройной сальхов через ойлер получились чисто.
Спортсменка после выступления рассказала, что довольно часто совершает ошибку на первом прыжке, поэтому для нее это откровением не стало, благодаря чему удалось собраться и чисто откатать оставшуюся часть номера.
«Мы очень много работаем на тренировках, и я часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать оставшуюся программу. На соревнованиях получилось тоже собраться», — приводит слова россиянки Sport24.
«В целом я довольна своим выступлением. Немного расстроилась тем, что не получился сальхов. Я буду работать над элементами и над вращением и постараюсь в следующий раз улучшить его», — заверила она.
Уже на
«Сейчас стал получаться лучше. Чисто его еще не делала. Иногда падаю, иногда
На Skate Canada с тройным акселем каталась Кихира. На первом прыжке японка оступилась, однако в каскаде с двойным тулупом элемент получился на плюсы. Но даже это не позволило ей в конечном итоге рассчитывать на золото: 148,98 балла за произвольную программу и 230,33 в сумме — отставание от россиянки, заработавшей еще и не самые высокие компоненты с одним заваленным квадом, составило более 11 пунктов. Это еще и при том, что после короткой программы Трусова проигрывала японке чуть больше семи очков.
Знаменитый тренер Татьяна Тарасова отметила в том числе собранность Трусовой, которая смогла сделать три четверных при падении на первом.
«У Саши была мечта, и она еще в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала эти 100 баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного. Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки», — сказала специалист в интервью РИА «Новости».
«Честно говоря, я даже не знаю, что случилось вчера, поэтому мы были так расстроены. Мы проделали отличную работу за последние две с половиной недели. Я чувствовала себя уверенно на тренировках, на шестиминутной разминке и даже во время проката. Я не нервничала», — попыталась объяснить неудачу спортсменка на
В произвольном номере ей удалось собраться, и прокат в целом получился чистым, если не брать вечную проблему фигуристки с неправильным ребром на лутце, что не ускользнуло от глаз судей.
146,73 балла за произвольную программу и 209,62 в сумме — это только пятое место. В очередной раз Медведева подтвердила, что без знания прыжков
«Не могу сказать, что сегодня я сделала
Полностью не получился этап у третьей представительницы России — Серафимы Саханович. После короткого номера она была седьмой, а в итоге стала только восьмой (175,97 балла). В произвольной программе 19-летняя ученица Ангелины Туренко допустила ряд грубых помарок, а в зоне «kiss and cry» едва сдерживала слезы. На отбор в финал
«Не понимаю, что произошло, была полностью спокойна. Ноги были легкие, не сели к концу программы, как это бывало до этого на соревнованиях. Спокойно прыжки делала, каскады просто… Причем все прыжки нормальные именно те прыжки, которые с каскадами должны были быть я просто вниз нырнула туда лицом и не сделала из этого ни одного каскада 3−3», — сказала она после соревнований.
Итоговая турнирная таблица:
1. Александра Трусова (Россия) — 241,02 (мировой рекорд)
2. Рика Кихира (Япония) — 230,33
3. Ю Ен (Южная Корея) — 217,49
4. Брэди Теннелл (США) — 211,31
5. Евгения Медведева (Россия) — 209,62
6. Марин Хонда (Япония) — 179,26
7. Ким Йе Лим (Южная Корея) — 176,93
8. Серафима Саханович (Россия) — 175,97
9. Алексия Паганини (Швейцария) — 166,20
10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 164,34
11. Алисия Пино (Канада) — 161,37
12. Вероника Малле (Канада) — 147,79.
Игорь Игнатов