Международный союз конькобежцев учредил новую премию для фигуристов и тренеров
ТАСС, 27 октября. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об учреждении новой премии для фигуристов, тренеров и хореографов. Об этом сообщила
ТАСС, 27 октября. Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об учреждении новой премии для фигуристов, тренеров и хореографов. Об этом сообщила
Первые лауреаты премии будут объявлены на чемпионате мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта 2020 года. Список кандидатов будет объявлен 1 декабря, после этого откроется
Вручение наград пройдет в семи номинациях: самый ценный фигурист — одиночник/одиночница, пара или танцевальный дуэт, которым лучше всего удалось повысить популярность фигурного катания, привлекая внимание болельщиков, СМИ и спонсоров, лучший костюм, лучшая развлекательная программа, лучший новичок, лучший хореограф, лучший тренер, награда за достижения в жизни.