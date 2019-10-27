Международный союз конькобежцев учредил новую премию для фигуристов и тренеров

Первые лауреаты премии будут объявлены на чемпионате мира, который пройдет в Монреале с 16 по 22 марта 2020 года. Список кандидатов будет объявлен 1 декабря, после этого откроется онлайн-голосование, которое продлится до 10 февраля. По его итогам будет отобрано по три номинанта в каждой категории, окончательный список будет объявлен 10 марта, победителей определит жюри. Церемония ISU Skating Awards пройдет 22 марта.