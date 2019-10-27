Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем?
Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.
Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.
Россиянка Александра Трусова едва успела начать взрослую карьеру, а её победы уже многим не дают покоя.
Ладно бы против феноменальной фигуристки выступали за рубежом, где порядком подустали от российского доминирования, так ведь в основном принизить значение заоблачных рекордов Саши пытаются в России. Разумеется, исключительно под благовидными предлогами. Звёзды прошлого пекутся о здоровье
А давайте сразу запретим выступать тем, у кого имя начинается на «А»?
Ещё в прошлом сезоне было понятно, что юниорки из группы Этери Тутберидзе наведут шороху во взрослых соревнованиях. Как и то, что наибольший технический потенциал из невероятной троицы у Саши Трусовой. Но Трусова переплюнула даже самые смелые ожидания. За её четверными невольно смотришь с открытым ртом, ведь когда Загитова и Медведева бились за золото Пхёнчхана, никто и подумать не мог, что такое возможно.
Можно называть стиль Трусовой цирком, можно сетовать на детское катание, отсутствие грациозности и женской привлекательности (а откуда ей взяться в 15 лет?) — всё это не противоречит истине. Но вот принижать уникальность и значимость её результатов точно не стоит. Саша всего за несколько прокатов изменила взгляд на фигурное катание. Можно запретить четверные прыжки, как это предложила чемпионка мира в парном катании Марина Черкасова. Можно ужесточить возрастной ценз, что не лишено здравого смысла. Но гениальное выступление Трусовой в Келоуне из памяти не сотрёшь.
Кстати, сама Черкасова выиграла чемпионат мира и стала второй на Олимпиаде в 15 лет, а вскоре ушла из спорта
Эти элементы тоже надо запретить, чтобы подольше смотреть на Медведеву?
Ещё один способ борьбы за здоровье юниорок — ужесточение возрастного ценза. Эта мера с точки зрения долгого смотрения на Медведеву выглядит эффективнее. Если бы по взрослым можно было выступать с 18 лет, то Женя стала бы в Келоуне второй, уступив только Бради Теннелл. При таком раскладе именно Женя, Бради и Елизавета Туктамышева боролись бы с японками Каори Сакамото и Сатоко Мияхарой за медали всех престижных соревнований. Вот это фигурное катание! Устаревшее, зато красивое и женское. Сама Медведева, кстати, на чемпионатах мира побеждала до 18-летия.
Что касается рисков для здоровья юных фигуристок, прыгающих четверные до переходного возраста, то это исключительно выбор тренера и родителей. Никакие запреты четверных и возрастные ограничения не помешают амбициозным наставникам, родственникам и руководителям выжимать из девочек максимум ради места на пьедестале. Не смущает никого и то, что даже самые талантливые фигуристки могут удерживаться на вершине в лучшем случае пару сезонов.
Для страны, где медальный зачёт всегда значимее людей, которые добывают награды, ничего вопиющего в этой ситуации нет. Вряд ли
Вместе с тем, проблема, конечно, существует.
Как ни крути, а
Алексей Адамов