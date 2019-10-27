Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем?

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Сампдория
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Реал Сосьедад
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Металлург Мг
02
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Текстильщик
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Химки
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Факел
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Бетис
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Динамо
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Спартак
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Наполи
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кальяри
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Эспаньол
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Чертаново
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Милан
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Краснодар-2
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
25
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
74
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» выиграл у клуба «Трабзонспор» в ЛЕ
10«Зенит» потерпел первое поражение в ЛЧ
13:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Великую победу Трусовой пытаются обесценить. Зачем?

Чтобы дольше смотреть на Медведеву! Ради этого не жалко выкинуть четверные на помойку.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Россиянка Александра Трусова едва успела начать взрослую карьеру, а её победы уже многим не дают покоя.

Ладно бы против феноменальной фигуристки выступали за рубежом, где порядком подустали от российского доминирования, так ведь в основном принизить значение заоблачных рекордов Саши пытаются в России. Разумеется, исключительно под благовидными предлогами. Звёзды прошлого пекутся о здоровье девочки-подростка и грудью встают на защиту традиционной красоты женского фигурного катания. Предлагают ввести возрастной ценз и даже лишить девушек права на четверные.

А давайте сразу запретим выступать тем, у кого имя начинается на «А»?

Читайте также
У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова

Трусова вне рамок

Ещё в прошлом сезоне было понятно, что юниорки из группы Этери Тутберидзе наведут шороху во взрослых соревнованиях. Как и то, что наибольший технический потенциал из невероятной троицы у Саши Трусовой. Но Трусова переплюнула даже самые смелые ожидания. За её четверными невольно смотришь с открытым ртом, ведь когда Загитова и Медведева бились за золото Пхёнчхана, никто и подумать не мог, что такое возможно.

Можно называть стиль Трусовой цирком, можно сетовать на детское катание, отсутствие грациозности и женской привлекательности (а откуда ей взяться в 15 лет?) — всё это не противоречит истине. Но вот принижать уникальность и значимость её результатов точно не стоит. Саша всего за несколько прокатов изменила взгляд на фигурное катание. Можно запретить четверные прыжки, как это предложила чемпионка мира в парном катании Марина Черкасова. Можно ужесточить возрастной ценз, что не лишено здравого смысла. Но гениальное выступление Трусовой в Келоуне из памяти не сотрёшь.


Нажмите,
чтобы включить звук

Смотреть на Медведеву вечно

Кстати, сама Черкасова выиграла чемпионат мира и стала второй на Олимпиаде в 15 лет, а вскоре ушла из спорта из-за того, что резко стала расти. При этом больших сожалений по поводу уникальных для своего времени программ и быстротечной карьеры от Марины Евгеньевны слышать не приходилось.

Черкасова объяснила, что предложение запретить четверные вызвано желанием видеть женское, красивое катание и подольше смотреть на Медведеву. С этим доводом можно поспорить. Во-первых, никто не мешает смотреть на Медведеву на коммерческих шоу. Во-вторых, в прошлом сезоне никаких четверных не было, а Женя всё равно с огромным трудом попала в сборную России на чемпионат мира, где её максимума хватило для бронзы. К тому же, у Медведевой нет не только четверных, но и тройного акселя, и каскада тройной лутц — тройной риттбергер.

Эти элементы тоже надо запретить, чтобы подольше смотреть на Медведеву?

Читайте также
Авербух советует Медведевой учить четверной прыжок: Без этого вряд ли можно на что-то рассчитывать

Конвейер не остановить

Ещё один способ борьбы за здоровье юниорок — ужесточение возрастного ценза. Эта мера с точки зрения долгого смотрения на Медведеву выглядит эффективнее. Если бы по взрослым можно было выступать с 18 лет, то Женя стала бы в Келоуне второй, уступив только Бради Теннелл. При таком раскладе именно Женя, Бради и Елизавета Туктамышева боролись бы с японками Каори Сакамото и Сатоко Мияхарой за медали всех престижных соревнований. Вот это фигурное катание! Устаревшее, зато красивое и женское. Сама Медведева, кстати, на чемпионатах мира побеждала до 18-летия.

Что касается рисков для здоровья юных фигуристок, прыгающих четверные до переходного возраста, то это исключительно выбор тренера и родителей. Никакие запреты четверных и возрастные ограничения не помешают амбициозным наставникам, родственникам и руководителям выжимать из девочек максимум ради места на пьедестале. Не смущает никого и то, что даже самые талантливые фигуристки могут удерживаться на вершине в лучшем случае пару сезонов.
Для страны, где медальный зачёт всегда значимее людей, которые добывают награды, ничего вопиющего в этой ситуации нет. Вряд ли кто-то поспорит, что при нынешней конкуренции интерес к фигурному катанию гораздо выше, чем был в эпоху Ирины Слуцкой.

Время спецэффектов

Вместе с тем, проблема, конечно, существует.

Черкасова объяснила, что предложение запретить четверные вызвано желанием видеть женское, красивое катание и подольше смотреть на Медведеву. С этим доводом можно поспорить. Во-первых, никто не мешает смотреть на Медведеву на коммерческих шоу. Во-вторых, в прошлом сезоне никаких четверных не было, а Женя всё равно с огромным трудом попала в сборную России на чемпионат мира, где её максимума хватило для бронзы. К тому же, у Медведевой нет не только четверных, но и тройного акселя, и каскада тройной лутц — тройной риттбергер.

Как ни крути, а чёрно-белое кино никогда не соберёт такую кассу, как современные блокбастеры со спецэффектами. Его можно смотреть дома в записи или на камерных спецпоказах, но штурмом кинотеатры ради старых шедевров никто брать не будет.

Алексей Адамов

Читайте также
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Восхитительная подруга звезды мирового футбола!
У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова
Британец стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Безголевая серия россиянина в НХЛ достигла 80 матчей
«Канело просто убьет его». Прогнозы на бой Ковалев — Альварес
«Зенит» играет с «Крыльями Советов» в РПЛ (трансляция)
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь