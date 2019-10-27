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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Фигурное катание никогда не будет прежним». Реакция на триумф Трусовой в Канаде

Что говорят другие фигуристки, тренеры, специалисты и болельщики о победе Александры Трусовой на «Гран-при» в Канаде.

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11
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На этапе «Гран-при» в Канаде 15-летняя россиянка Александра Трусова набрала более 100 баллов за технику в произвольной программе. Она обновила два мировых рекорда — по баллам за произвольную (166,62) и по итоговой сумме (241,02). И это при том, что первый прыжок российской фигуристке не удался — она упала с четверного сальхова.

— Я очень рада, что победила, — сказала Трусова по окончании соревнований. — Буду продолжать работать, когда вернусь домой. Часто бывает, что падаю при первом прыжке на тренировках. Все в порядке, мне просто нужно продолжать работать. Люблю соревнования и жду их с волнением. Мне просто нравится то, что делаю. Думаю, что сегодня я немного устала и немного нервничала перед программой.

Тренер фигуристки Этери Тутберидзе, не сопровождавшая ученицу в Канаде, поздравила ее в Instagram. Снимок Трусовой с медалью и российским флагом она подписала: «Уже двое».

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Соперница россиянки японка Рика Кихира, которая выступала в произвольной программе на Skate Canada сразу после Трусовой, была крайне удивлена набранными россиянкой баллами.

— Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов в произвольной программе, была крайне удивлена, — сказала Кихира. — Даже если бы выступила идеально, не знаю, обошла ли бы ее. Я никогда не чувствовала себя так раньше, хочу изменить свою программу, чтобы увеличить количество баллов.

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Другая российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, прокомментировала прокат Трусовой в историях в Instagram одним словом.

— Браво, — написала она.


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Легендарный российский тренер Татьяна Тарасова тоже не скрывала восторга по поводу выступления юной фигуристки.

— Я счастлива за наших девочек, я счастлива за Сашу, — приводит слова Тарасовой «РИА Новости». — У Саши была мечта, и она еще в это играет, она делает мировые рекорды. Вот так, как она сделала ручкой, она мечтала за эти сто баллов получить за технику, и она получила. Даже с падением с первого четверного. Какой же надо быть умной, какой же надо быть собранной, и какой же натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки. Зал весь молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно, что девочка делает мировые рекорды, на такой сложности катается. А ей это все в удовольствие.

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А олимпийский чемпион Алексей Ягудин выразил мнение, что фигурное катание никогда не будет прежним.

— Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним, — цитирует Ягудина ТАСС. — Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живем уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели.

Мир фигурного катания адаптировался к новым правилам, к новой системе, подождал, подкопил силы, а вот теперь эту плотину прорвало. Есть сложнейшие прыжки, и есть спортсмены, способные их делать. Кто из них будет лучшим в этом сезоне, можно будет судить лишь в его конце, но нынешний сезон — это уже новая история нашего вида спорта.

Не скрывал восторгов по поводу выступления Трусовой и бывший президент футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус, который отправился в далекую Келоуну лично.

— Когда свежевыигравшая Skate Canada мировая рекордсменка блистательная Сашенька Трусова берет у тебя флаг пофоткаться, да ещё и возвращает его обратно — день удался, — написал он своем Twitter.

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Восторгались Трусовой и болельщики в Instagram.

olga_fedorova509: Александра Победоносная!

yanatravelers: Как?! Ну как можно так кататься! Это нереально гениально! Это такой труд! Терпение и упорство!

natalya_buldakova: Сашенька, поздравляю тебя от души с победой на Skate Canada. Как тобой гордится вся Россия!!! И с каким шоком на тебя смотрит весь мир!!! Ты другая Вселенная!! Будь, пожалуйста, всегда здорова! Будь всегда счастлива в своей уникальной спортивной карьере.

Дмитрий Сомов

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