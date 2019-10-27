Горшков: Трусова на Гран-при в Канаде доказала, что выходит на лед только за победой
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Целеустремленность российской фигуристки Александры Трусовой, которую она продемонстрировала на первом в карьере этапе
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Целеустремленность российской фигуристки Александры Трусовой, которую она продемонстрировала на первом в карьере этапе
На этапе
«Помимо таланта, у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда
«Искренне поздравляю Этери Тутберидзе и всю команду “Хрустального” — Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза и всех, кто там работает», — добавил президент ФФККР.
Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева после неудачной короткой программы шла шестой, однако в произвольной ей удался чистый прокат — канадская публика аплодировала россиянке стоя. В итоге она заняла пятое место. «Женя после серьезной неудачи доказала, что она боец, что не опускает руки — ее произвольная программа была уже совершенно иной. Мы снова увидели на льду Женю Медведеву с присущим только ей катанием», — сказал Горшков.
Глава ФФККР отметил первую в карьере победу на этапах