Горшков: Трусова на Гран-при в Канаде доказала, что выходит на лед только за победой

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На этапе Гран-при в Канаде 15-летняя россиянка установила новые мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02), побив собственные достижения. В произвольной программе она чисто исполнила три четверных прыжка из четырех заявленных.

«Помимо таланта, у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда что-то не получается. После неудачи [с первым прыжком] она еще больше захотела доказать, что она может, и ей удалось реализовать свою мечту — больше 100 баллов за технику. Нашим мужчинам можно брать с нее пример — нужно выходить на лед не просто с желанием бороться, нужно выходить на лед с желанием побеждать», — подчеркнул Горшков.



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«Искренне поздравляю Этери Тутберидзе и всю команду “Хрустального” — Сергея Дудакова, Даниила Глейхенгауза и всех, кто там работает», — добавил президент ФФККР.

Серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева после неудачной короткой программы шла шестой, однако в произвольной ей удался чистый прокат — канадская публика аплодировала россиянке стоя. В итоге она заняла пятое место. «Женя после серьезной неудачи доказала, что она боец, что не опускает руки — ее произвольная программа была уже совершенно иной. Мы снова увидели на льду Женю Медведеву с присущим только ей катанием», — сказал Горшков.