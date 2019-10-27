Траньков: Радости от бронзы Тарасовой и Морозова на Гран-при немного, но результат есть

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Тарасова и Морозов не смогли избежать ошибок ни в короткой, ни произвольной программах, заняв в итоге третье место с 202,29 балла в активе. Победителями этапа стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,71).

«Конечно, невозможно радоваться третьему месту, но с другой стороны видно проделанную работу. Когда люди полностью меняют свой быт, свою систему тренировок, ждать от них быстрых успехов был бы глупо. Сейчас практически все время с парой проводит Марина Зуева, мы с Ниной Михайловной [Мозер] как можем поддерживаем этот процесс», — рассказал Траньков.

«Женя и Володя пока срывают элементы и проигрывают, но я не считаю это большой проблемой — многие спортсмены относятся к Гран-при больше как к тренировке, чем к официальному турниру, поскольку это внутренний рейтинг, за Гран-при званий не дают. И я вполне себе могу предположить, что и Зуева к этому относится примерно также. Да, всегда и везде хочется выигрывать “на одной ноге”, но с другой стороны я вижу результаты — мне нравится, как они выглядят, у них отличные костюмы, хорошие программы, короткая — просто шикарная, в отличие от прошлого года, с произвольной тоже можно работать», — сказал Траньков.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Траньков отметил, что Тарасовой и Морозову нужно уделить внимание парным элементам в программах. «Когда они уходили к новому специалисту, было много разговоров. Да, мы видим, что парные элементы пошатнулись, но их можно корректировать, им всегда готовы помочь. Я знаю, что такое полностью поменять систему тренировок — выпусти нас с Волосожар на Гран-при в 2010 году, мы и не так катались бы, еще хуже, так что не время посыпать голову пеплом», — подытожил специалист.