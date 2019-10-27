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14:07 (мск), источник: ТАСС

Траньков: Радости от бронзы Тарасовой и Морозова на Гран-при немного, но результат есть

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Третье место россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Канаде не радует, однако фигуристы продемонстрировали результаты совместной работы с Мариной Зуевой, с которой начали сотрудничать в межсезонье. Такое мнение ТАСС по телефону высказал олимпийский чемпион Максим Траньков, тренировавший спортсменов в прошлом сезоне.

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Тарасова и Морозов не смогли избежать ошибок ни в короткой, ни произвольной программах, заняв в итоге третье место с 202,29 балла в активе. Победителями этапа стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,71).

«Конечно, невозможно радоваться третьему месту, но с другой стороны видно проделанную работу. Когда люди полностью меняют свой быт, свою систему тренировок, ждать от них быстрых успехов был бы глупо. Сейчас практически все время с парой проводит Марина Зуева, мы с Ниной Михайловной [Мозер] как можем поддерживаем этот процесс», — рассказал Траньков.

«Женя и Володя пока срывают элементы и проигрывают, но я не считаю это большой проблемой — многие спортсмены относятся к Гран-при больше как к тренировке, чем к официальному турниру, поскольку это внутренний рейтинг, за Гран-при званий не дают. И я вполне себе могу предположить, что и Зуева к этому относится примерно также. Да, всегда и везде хочется выигрывать “на одной ноге”, но с другой стороны я вижу результаты — мне нравится, как они выглядят, у них отличные костюмы, хорошие программы, короткая — просто шикарная, в отличие от прошлого года, с произвольной тоже можно работать», — сказал Траньков.


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Траньков отметил, что Тарасовой и Морозову нужно уделить внимание парным элементам в программах. «Когда они уходили к новому специалисту, было много разговоров. Да, мы видим, что парные элементы пошатнулись, но их можно корректировать, им всегда готовы помочь. Я знаю, что такое полностью поменять систему тренировок — выпусти нас с Волосожар на Гран-при в 2010 году, мы и не так катались бы, еще хуже, так что не время посыпать голову пеплом», — подытожил специалист.

Траньков начал выступать с Татьяной Волосожар после Игр-2010 в Ванкувере. Через четыре года спортсмены выиграли Олимпиаду в Сочи.

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