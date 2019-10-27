Траньков: Радости от бронзы Тарасовой и Морозова на Гран-при немного, но результат есть
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Третье место россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных пар на этапе серии
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Третье место россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных пар на этапе серии
Тарасова и Морозов не смогли избежать ошибок ни в короткой, ни произвольной программах, заняв в итоге третье место с 202,29 балла в активе. Победителями этапа стали россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,71).
«Конечно, невозможно радоваться третьему месту, но с другой стороны видно проделанную работу. Когда люди полностью меняют свой быт, свою систему тренировок, ждать от них быстрых успехов был бы глупо. Сейчас практически все время с парой проводит Марина Зуева, мы с Ниной Михайловной [Мозер] как можем поддерживаем этот процесс», — рассказал Траньков.
«Женя и Володя пока срывают элементы и проигрывают, но я не считаю это большой проблемой — многие спортсмены относятся к
Траньков отметил, что Тарасовой и Морозову нужно уделить внимание парным элементам в программах. «Когда они уходили к новому специалисту, было много разговоров. Да, мы видим, что парные элементы пошатнулись, но их можно корректировать, им всегда готовы помочь. Я знаю, что такое полностью поменять систему тренировок — выпусти нас с Волосожар на
Траньков начал выступать с Татьяной Волосожар после Игр-2010 в Ванкувере. Через четыре года спортсмены выиграли Олимпиаду в Сочи.