Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский — чемпионы канадского Гран-при

Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Аугсбург
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Салават Юлаев
10
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Армавир
Томь
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Аталанта
Удинезе
31
Футбол. Зарубежный
перерыв
СПАЛ
Наполи
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Торино
Кальяри
01
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Куньлунь
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
Динамо Р
20
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Динамо
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Спартак
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Оренбург
Футбол. Зарубежный
19:00
Сент-Этьен
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:30
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Норвич
Манчестер Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
16:00
Чайка
Факел
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Милан
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Хетафе
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия
Шинник
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Химки
03
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
14:00
Сельта
Реал Сосьедад
01
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург Мг
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Лацио
Футбол. Первый дивизион
13:00
Текстильщик
Ротор
01
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Валенсия
Хоккей. НХЛ
23:00
Эдмонтон Ойлерз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
11:00
Енисей
Чертаново
02
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Футбол. Первый дивизион
09:00
Луч
Краснодар-2
11
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
25
Все события
Фоторепортажи
1990 лет со дня рождения Льва Яшина
15Вся красота женского тенниса на WTA Finals
14:40 (мск), источник: Советский спорт

Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский — чемпионы канадского Гран-при

Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Этот дуэт из Санкт-Петербурга, тренирующийся у легендарной Тамары Москвиной, заявил о себе еще в прошлом сезоне. Тогда Бойкова с Козловским, едва перейдя из юниорского катания во взрослое, сразу пробились на пьедестал чемпионата России, а затем и Европы, в обоих случаях добыв по бронзовой медали. Хотя на мировом уровне результаты были поскромнее: чуть-чуть не дотянули до финала Гран-при, а на ЧМ остались шестыми.

Судя по этапу в Келоуне, с тех пор Бойкова с Козловским (17 и 19 лет соответственно) сделали еще один немаленький шаг вперед. За две программы они не допустили не то, что ни одной ошибки, а даже небольшой помарочки. Особенно им удается параллельный тройной сальхов — высокий, абсолютно синхронный, с роскошным, подчеркнутым выездом. Как результат безоговорочное первое место и полный комплект из трех новых рекордов мирового сезона. Это уже совсем близко к заветной отметке 220 баллов, за которой начинается непосредственная борьба за золото соревнований абсолютно любого уровня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перед Гран-при Канады роль фаворита отводилась другой нашей паре опытным Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

Читайте также
Траньков: Радости от бронзы Тарасовой и Морозова на Гран-при немного, но результат есть

Но те еще не до конца освоились у нового тренера Марины Зуевой. В Келоуне россияне смотрелись заметно лучше, чем на челленджере месяц назад, однако грубых ошибок все-таки не избежали. Дважды их подвел сальхов: в короткой программе прыжок сдвоил партнер, в произвольной партнерша.

И совсем уж неожиданным стал срыв поддержки в конце второго проката. За нее вместо считанных 9−10 баллов Тарасова с Морозовым не получили вообще ничего, ноль.


Нажмите,
чтобы включить звук

Добавьте сюда пятерку хотя бы за один чистый (как у Бойковой с Козловским) тройной и вы получите то ли серебро, то ли золото. А так пришлось довольствоваться бронзовой ступенью пьедестала.

С нормальными шансами отобраться в финал — напомню, что оба наших дуэта, выступавших в Келоуне, через три недели приедут на этап в Москву. И там не будет крупнокалиберных зарубежных соперников вроде канадской пары Мур-Тауэрс/Маринаро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отраднее всего, что даже когда прокалываются номинальные российские лидеры, вместо них на первый план тут же выходят другие, молодые пары. И их у нас хоть пруд пруди. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин едва не взяли золото неделю назад на этапе в Лас-Вегасе, а на следующий уик-энд запланировал многообещающий дебют во взрослом Гран-при Анастасии Мишина с Александром Галлямовым.

Так что Тарасовой и Морозову есть смысл подускорить решение своих заокеанских проблем. А то, глядишь, побуксуют еще месяцок-другой, и дождутся, что на российском (хотя не только) олимпе им просто не останется места. Все будет уже занято.
Во время загрузки произошла ошибка.

Гран-при.2-й этап. Келоуна (Канада)

Пары

Произвольная программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 140,26.

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) 132,99.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 128,72.

4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) 128,29.

Сумма двух программ

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 216,71.

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) 208,49.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 202,29.

4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) 199,57.

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) 212,99.

2. Нам Нгуен (Канада) 178,69.

3. Кейдзи Танака (Япония) 169,91.

4. Кэмден Пулкинен (США) 155,73.

5. Маттео Риццо (Италия) 153,66.

12. Андрей Лазукин (Россия) 133,08.

Сумма двух программ

1. Юдзуру Ханю (Япония) 322,59.

2. Нам Нгуен (Канада) 262,77.

3. Кейдзи Танака (Япония) 250,02.

4. Кэмден Пулкинен (США) 244,78.

6. МаттеоРиццо (Италия) 223,78.

8. Андрей Лазукин (Россия) 212,07.

Тигай Лев

Читайте также
 Пеппи Длинный конек. Феноменальный год Александры Трусовой
Зидан идет путем Капелло? 7 тренеров, которые возвращались в «Реал»
У Медведевой не было шансов: как устрашает Трусова
Дзюбе хватило для гола полчаса. «Зенит» победил в Самаре
Безголевая серия россиянина в НХЛ достигла 80 матчей
Великую победу Трусовой пытаются обесценить. С какой целью
«Канело просто убьет его». Прогнозы на бой Ковалев — Альварес
ЦСКА играет с «Динамо» в московском дерби в РПЛ (трансляция)
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь