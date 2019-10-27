Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский — чемпионы канадского Гран-при
Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа
Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа
Этот дуэт из
Судя по этапу в Келоуне, с тех пор Бойкова с Козловским (17 и 19 лет соответственно) сделали еще один немаленький шаг вперед. За две программы они не допустили не то, что ни одной ошибки, а даже небольшой помарочки. Особенно им удается параллельный тройной сальхов — высокий, абсолютно синхронный, с роскошным, подчеркнутым выездом. Как результат безоговорочное первое место и полный комплект из трех новых рекордов мирового сезона. Это уже совсем близко к заветной отметке 220 баллов, за которой начинается непосредственная борьба за золото соревнований абсолютно любого уровня.
Перед
Но те еще не до конца освоились у нового тренера Марины Зуевой. В Келоуне россияне смотрелись заметно лучше, чем на челленджере месяц назад, однако грубых ошибок
И совсем уж неожиданным стал срыв поддержки в конце второго проката. За нее вместо считанных 9−10 баллов Тарасова с Морозовым не получили вообще ничего, ноль.
Добавьте сюда пятерку хотя бы за один чистый (как у Бойковой с Козловским) тройной и вы получите то ли серебро, то ли золото. А так пришлось довольствоваться бронзовой ступенью пьедестала.
С нормальными шансами отобраться в финал — напомню, что оба наших дуэта, выступавших в Келоуне, через три недели приедут на этап в Москву. И там не будет крупнокалиберных зарубежных соперников вроде канадской пары Мур-Тауэрс/Маринаро.
Отраднее всего, что даже когда прокалываются номинальные российские лидеры, вместо них на первый план тут же выходят другие, молодые пары. И их у нас хоть пруд пруди. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин едва не взяли золото неделю назад на этапе в
Пары
Произвольная программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 140,26.
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) 132,99.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 128,72.
4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) 128,29.
Сумма двух программ
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) 216,71.
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майл Маринаро (Канада) 208,49.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 202,29.
4. Алекса Симека/Крис Нирим (США) 199,57.
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) 212,99.
2. Нам Нгуен (Канада) 178,69.
3. Кейдзи Танака (Япония) 169,91.
4. Кэмден Пулкинен (США) 155,73.
5. Маттео Риццо (Италия) 153,66.
12. Андрей Лазукин (Россия) 133,08.
Сумма двух программ
1. Юдзуру Ханю (Япония) 322,59.
2. Нам Нгуен (Канада) 262,77.
3. Кейдзи Танака (Япония) 250,02.
4. Кэмден Пулкинен (США) 244,78.
6. МаттеоРиццо (Италия) 223,78.
8. Андрей Лазукин (Россия) 212,07.
Тигай Лев