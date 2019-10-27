Траньков: Фигуристы Бойкова и Козловский показали впечатляющий результат в Канаде
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первой российской спортивной парой, выигравшей этап
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первой российской спортивной парой, выигравшей этап
Бойкова и Козловский выиграли турнир, набрав 216,71 балла, что стало лучшим результатом пары в карьере. В последний раз российская спортивная пара выигрывала
«Спустя восемь лет золото
«Для меня их победа при чистых прокатах в короткой и произвольной программах не стала неожиданностью, заслуженный результат, — отметил Траньков. — Эта пара нравится мне своим огнем, своим желанием побеждать. На этапе в Канаде Бойкова и Козловский обошли тех, кто не так стабилен. Более опытным спортсменам надо знать, помнить и опасаться — молодые и дерзкие ребята ищут себя, они всегда наступают тебе на хвост», — заметил собеседник ТАСС.
Бойкова и Козловский являются воспитанниками Тамары Москвиной и Артура Минчука. В 2019 году пара выиграла бронзу на чемпионатах Европы и России. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии