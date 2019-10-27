Траньков: Фигуристы Бойкова и Козловский показали впечатляющий результат в Канаде

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Бойкова и Козловский выиграли турнир, набрав 216,71 балла, что стало лучшим результатом пары в карьере. В последний раз российская спортивная пара выигрывала Гран-при в Канаде в 2011 году, тогда первыми стали Татьяна Волосожар и Траньков.

«Спустя восемь лет золото Гран-при Канады в парном катании снова у российской пары, наконец-то. Поздравляю их с первой победой на Гран-при — им удалось обойти на этапе в Канаде ведущие американские и канадские пары, а это действительно круто. Они практически чисто откатались весь прошлый сезон, и сейчас судьи относятся к ним как к уже “стреляным воробьям”», — подчеркнул Траньков.

«Для меня их победа при чистых прокатах в короткой и произвольной программах не стала неожиданностью, заслуженный результат, — отметил Траньков. — Эта пара нравится мне своим огнем, своим желанием побеждать. На этапе в Канаде Бойкова и Козловский обошли тех, кто не так стабилен. Более опытным спортсменам надо знать, помнить и опасаться — молодые и дерзкие ребята ищут себя, они всегда наступают тебе на хвост», — заметил собеседник ТАСС.