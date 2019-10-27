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14:52 (мск), источник: ТАСС

Траньков: Фигуристы Бойкова и Козловский показали впечатляющий результат в Канаде

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первой российской спортивной парой, выигравшей этап Гран-при в Канаде, это впечатляющий результат. Такое мнение ТАСС по телефону высказал олимпийский чемпион Максим Траньков.

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Бойкова и Козловский выиграли турнир, набрав 216,71 балла, что стало лучшим результатом пары в карьере. В последний раз российская спортивная пара выигрывала Гран-при в Канаде в 2011 году, тогда первыми стали Татьяна Волосожар и Траньков.

«Спустя восемь лет золото Гран-при Канады в парном катании снова у российской пары, наконец-то. Поздравляю их с первой победой на Гран-при — им удалось обойти на этапе в Канаде ведущие американские и канадские пары, а это действительно круто. Они практически чисто откатались весь прошлый сезон, и сейчас судьи относятся к ним как к уже “стреляным воробьям”», — подчеркнул Траньков.

«Для меня их победа при чистых прокатах в короткой и произвольной программах не стала неожиданностью, заслуженный результат, — отметил Траньков. — Эта пара нравится мне своим огнем, своим желанием побеждать. На этапе в Канаде Бойкова и Козловский обошли тех, кто не так стабилен. Более опытным спортсменам надо знать, помнить и опасаться — молодые и дерзкие ребята ищут себя, они всегда наступают тебе на хвост», — заметил собеседник ТАСС.

Бойкова и Козловский являются воспитанниками Тамары Москвиной и Артура Минчука. В 2019 году пара выиграла бронзу на чемпионатах Европы и России. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

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