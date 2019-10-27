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15:42 (мск), источник: Sport24

«Мы все как будто слетали на другую планету». Сотникова восхитилась выступлением Трусовой в Канаде

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала выступление Александры Трусовой на этапе Гран-при в Канаде.

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Трусова одержала победу на турнире с новым мировым рекордом (241,02 балла). Она также установила мировой рекорд отдельно в произвольной программе — 166,62 балла.

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«Программа Трусовой действительно была очень сложной. Я не помню, чтобы мужчины катались с программой такой сложности. Мы все как будто слетали на другую планету, посмотрели там выступление Саши, похлопали ей стоя и вернулись назад. Во второй разминке я увидела абсолютно другой уровень сложности у наших девчонок. Наше фигурное катание не стоит на месте, а развивается. Все спортсменки выполняют сложнейшие элементы и с каждым разом все более усложняют свои программы. Хотелось бы обратиться к болельщикам: я понимаю, что у всех есть свои любимчики, но нужно стараться поддерживать всех спортсменов, так как они вкладывают в свои выступления всю душу и точно не заслужили грубости», — рассказала Сотникова в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Алланазаровым.

Сотникова также похвалила выступление на турнире россиянки Евгении Медведевой и высказала мнение, что Елизавете Туктамышевой судьи ставят незаслуженно низкие оценки.


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«Я также очень рада за Женю Медведеву и за то, как она откатала свою программу. Она доказала самой себе, что еще конкурентоспособна, что может навязать борьбу любому сопернику. Понятно, что у нас по ту сторону телеэкранов сидят эксперты и люди, которые во всем разбираются, но на это не стоит обращать внимания. Главное — получать кайф от того что ты делаешь, а критика будет всегда. Туктамышева? Я считаю, что Лизе ставят незаслуженно низкие оценки. Она борец, делает непростые элементы, показывает суть программы. Она уже взрослая, но выдерживает конкуренцию с молодыми девочками и делает это отлично. Мне кажется, что она нашла золотую середину в своих программах и сама получает кайф от того, что делает, а это самое главное,» — рассказала Сотникова.

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