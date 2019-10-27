Фигурист Козловский вырвал букет из рук Бойковой на награждении в Канаде
Российский фигурист Дмитрий Козловский отобрал у свой партнерши Александры Бойковой букет цветов во время церемонии награждения на этапе
Российский фигурист Дмитрий Козловский отобрал у свой партнерши Александры Бойковой букет цветов во время церемонии награждения на этапе
Спортсменка забрала цветы обратно, после чего Козловский погладил ее по голове.
Бойкова и Козловский, выступающие в парном катании, заняли первое место на этапе
Третье место заняли их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (202,29).