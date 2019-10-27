Кихира намерена усложнить свои программы после поражения от Трусовой

«Когда я увидела, что Трусова набрала 166 баллов, была очень удивлена. Даже если бы я выступила отлично, не знаю, смогла бы я её победить. Я никогда не чувствовала себя так раньше и хочу изменить свои программы, чтобы мои оценки стали выше», — сказала Кихира Olympic Channel.