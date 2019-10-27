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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Канадский комментатор назвал Трусову куклой с железным характером

Известный канадский комментатор Тед Бартон считает, что хедлайнером второго этапа Гран-при Skate Canada была россиянка Александра Трусова.

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«Выступление Трусовой на Skate Canada — это мировая премьера новой звезды. Александра — уникальная фигуристка, которая стала известна на весь мир, ещё выступая по юниорам. Её перехода во взрослые ждали с нетерпением, и именно этап Гран-при можно назвать полноценным дебютом.

Для меня это удивительно. Я прошелся по городу и слышал о фигурном катании от обычных прохожих. Они обсуждали Трусову и её четверные прыжки. Когда я увидел заявочные листы, долго сомневался, что Трусова решится прыгать четыре четверных. Я думал, она остановится на трёх. Но Саша — максималистка.


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Больше всего меня поразило спокойствие Трусовой. Спокойствие, с которым она отнеслась к ошибке. Ошибаются все, но она смогла забыть об ошибке в начале программы и выполнить все остальные элементы без единой помарки. Это говорит о характере Саши. Она сильная и уверенная в себе девушка. Меня это её качество поразило даже больше, чем невероятная техника. Со стороны Трусова кажется маленькой девочкой, словно кукла. Кукла с железным характером. Я уверен, что с каждым следующим стартом она будет набираться опыта и становиться ещё сильнее.

Я уверен, что она способна набирать и больше тех баллов, которые она набрала сегодня. Она уже исполняла четыре четверных прыжка в Японии без ошибок, возможно, она включит пятый четверной. Или тройной аксель, я слышал, что у неё он уже получается на тренировках. В итоге у неё будет техника как у Нэйтана Чена и Юдзуру Ханю. Дорожка шагов, вращения, мастерство скольжения и владения коньком, хореографии. Здесь ей есть в чём прибавлять", — приводит слова Бартона «Спорт Бизнес Online».

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