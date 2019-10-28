Фронтмен группы Muse Беллами поздравил Трусову с победой на Гран-при Канады
ТАСС, 28 октября. Фронтмен британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии
ТАСС, 28 октября. Фронтмен британской музыкальной группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на втором этапе серии
Произвольная программа Трусовой состоит из двух музыкальных отрезков, автором одного из которых является Беллами.
«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве звуковой дорожки», — написал Беллами.
На этапе
В первый сезон своей международной карьеры (2017/18) Трусова не проиграла ни одного турнира, во втором уступила лишь в двух — в финале юниорского