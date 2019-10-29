Русская ракета: в чем уникальность Александры Трусовой

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До Тутберидзе

Александра Трусова родилась в спортивной семье. Она старший ребенок мастера спорта сразу по трем видам единоборств (еще есть два младших брата).

Фигурным катанием девочка начала заниматься в четыре года в родной Рязани у Ольги Шевцовой, но в 2011-м, когда ей было семь, вся семья переехала в Москву. Там Трусова попала к тренеру Александру Волкову.

Она занималась на катке «Хрустальный», там же, где работала Этери Тутберидзе. Трусову все знали, да и она следила за тренировками в группе уже именитой наставницы.

Под руководством Волкова спортсменка занималась пять лет и выучила двойной аксель и, например, каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Когда же у Трусовой возникли разногласия с ее тренером, отец подошел к Тутберидзе и попросил Этери взять девочку в свою группу. Поскольку фигуристку прекрасно знали, вопрос решился быстро. Пожалуй, принять решение лучше для развития карьеры было просто невозможно.

На пути ко взрослым

Вряд ли в накладе осталась и тренер. Прогрессировать фигуристка в новой группе стала стремительно. Кроме того, она попала в руки хореографа Даниила Глейхенгауза и, пожалуй, главного наравне с Тутберидзе человека в ее развитии — Сергея Дудакова, который ставит в этой команде прыжки.

Контент Трусовой стремительно усложнялся. Уже в 2017 году в ее соревновательном арсенале появился четверной сальхов и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

В сезоне-2017/18 Александра стартовала на международной юниорской арене. Дебют вышел блестящим. Она выиграла оба своих этапа юниорской серии Гран-при, а потом была сильнее всех в финале в японской Нагое.

После этого Александра уверенно победила на юниорском чемпионате России, а затем не оставила никому шансов на юниорском чемпионате мира. Причем там в произвольной программе она исполнила четверные сальхов и тулуп, получив 92,35 балла за технику.

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Итоговая оценка Трусовой на том турнире уступила выступлениям только четырех взрослых спортсменок за всю историю (включая Евгению Медведеву и Алину Загитову).

В апреле появилось видео с тренировки в «Хрустальном», где Александра чисто исполняет четверной лутц.

Его она включила в свою программу уже на первом этапе ЮГП сезона-2018/19, правда, недокрутила. Зато там уже получившая прозвище «Русская Ракета» девушка исполнила четверной тулуп в каскаде с тройным.

На следующем этапе четверной лутц спортсменке уже покорился безо всяких недочетов. Естественно, оба этапа Трусова выиграла. А вот в финале серии наошибалась на своих «квадах» и в итоге недобрала баллов, пропустив вперед коллегу по группе Алену Косторную.



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В том же сезоне Трусова и другие юниорки Тутберидзе получили право выступить на взрослом чемпионате России и разгромили там всех. Трусова, Косторная и Анна Щербакова заняли весь пьедестал почета, однако падение со второго четверного лутца не позволило Александре обойти Щербакову, ставшую чемпионкой России.

Отыгралась Русская Ракета в Загребе на ЮЧМ, где уступала Анне после короткой программы, но в произвольной уверенно выиграла, обойдя соперницу по сумме баллов.

Взрослые рекорды

Даже косметические изменения в правилах, внесенные Международным союзом конькобежцев (ИСУ) перед новым сезоном, не помешали Трусовой стать фаворитом уже на взрослом уровне.

Россиянка еще в ноябре 2018 года прыгнула каскад четверной лутц — тройной риттбергер, который никто никогда не делал на соревнованиях, даже мужчины. Затем на контрольных прокатах уже в сентябре этого года ученица Тутберидзе и Дудакова исполнила три «квада» на контрольных прокатах.

Перед первым взрослым этапом Гран-при в карьере Александра съездила на «челленджер» Japan Open, где не сильно давил результат. Там девушка решилась впервые в истории женского катания исполнить четыре четверных прыжка в одной программе: четверной сальхов, четверной лутц и два четверных тулупа в каскадах, — и ей это удалось!

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На этапе Гран-при в Канаде Трусова тоже попыталась показать четыре квада, но завалила сальхов, исполнив «лишь» три других четверных. Тем не менее фигуристка одержала победу с отрывом и установила новый мировой рекорд среди женщин по баллам за произвольную программу (166,62) и по сумме (241,02).

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Трусова говорила, что может уже в этом сезоне усложнить свой контент, добавив тройной аксель и четверной флип, хотя она и так уже стала первой девушкой, заработавшей 100 баллов за технику. Но в данном случае бесконечность явно не предел.

Да что там, Русская Ракета легко могла бы соревноваться с мужчинами! Нет никаких сомнений, что с ее контентом и результатами она без проблем квалифицировалась бы у них в финал Гран-при и боролась бы там за медали со своими кумирами Юдзуру Ханю и Нэйтаном Ченом — гениями четверных прыжков.

Жаль, что в фигурном катании до сих пор не разрешены четверные прыжки в короткой программе у женщин. Впрочем, если бы их можно было исполнять, интрига умирала бы уже в первой части, а так мы наблюдаем, как Трусова берет реванши в произвольной.

В таком положении она будет до тех пор, пока не выучит тройной аксель, который собирается освоить в скором времени. Похоже, что в мире женского фигурного катания появился новый гегемон.

Но вот надолго ли? 11-летние девочки в группе Тутберидзе уже тоже прыгают «квады»…

Александр Седов