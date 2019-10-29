Отец Элизабет Турсынбаевой рассказал о травме и озвучил сроки возвращения

«Элизабет не сможет принять участие в турнире Cup of China, который стартует 8 ноября в Китае. Она лечит травму спины. Мы проходим медицинское наблюдение в Москве. Турсынбаева также не смогла выступить на Гран-при в Америке. Ждем полного восстановления. У нас есть планы выступить на чемпионате Казахстана, который пройдет в декабре. Также будем готовиться к “Турниру четырех континентов”. Я думаю, что до чемпионата мира, который пройдет в марте следующего, Элизабет будет выступать в полной мере», — сказал Турсынбаев.