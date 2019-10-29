Отец Элизабет Турсынбаевой рассказал о травме и озвучил сроки возвращения
Серебряная призерка чемпионата мира-2018 Элизабет Турсынбаева пропустит
Серебряная призерка чемпионата мира-2018 Элизабет Турсынбаева пропустит
«Элизабет не сможет принять участие в турнире Cup of China, который стартует 8 ноября в Китае. Она лечит травму спины. Мы проходим медицинское наблюдение в Москве. Турсынбаева также не смогла выступить на
Напомним, что 19-летняя Турсынбаева открыла сезон с серебряной медали на Shanghai Trophy в Китае в начале октября.