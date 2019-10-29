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14:34 (мск), источник: Vesti.kz

Отец Элизабет Турсынбаевой рассказал о травме и озвучил сроки возвращения

Серебряная призерка чемпионата мира-2018 Элизабет Турсынбаева пропустит Гран-при в Китае из-за травмы спины и сможет вернуться на лед в декабре. Об этом в интервью Olympic.kz рассказал отец казахстанской фигуристки Байтак Турсынбаев.

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Источник: РИА "Новости"

«Элизабет не сможет принять участие в турнире Cup of China, который стартует 8 ноября в Китае. Она лечит травму спины. Мы проходим медицинское наблюдение в Москве. Турсынбаева также не смогла выступить на Гран-при в Америке. Ждем полного восстановления. У нас есть планы выступить на чемпионате Казахстана, который пройдет в декабре. Также будем готовиться к “Турниру четырех континентов”. Я думаю, что до чемпионата мира, который пройдет в марте следующего, Элизабет будет выступать в полной мере», — сказал Турсынбаев.

Напомним, что 19-летняя Турсынбаева открыла сезон с серебряной медали на Shanghai Trophy в Китае в начале октября.

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