«Какие сильные тела!» Американцы без ума от русских фигуристок

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О 15-летней девочке из России говорит весь мир. На этапе Гран-при в Канаде Александра Трусова чисто прыгнула три четверных прыжка и буквально за одно выступление стала безоговорочным фаворитом всех крупных соревнований сезона.



Пока в России гадают, сколько Саша продержится на своём уровне, и предлагают запретить четверные, за рубежом восхищаются новой российской звёздочкой и недоумевают, почему на родине феноменальная фигуристка подвергается критике.

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«Кукла с железным характером»

Авторитетный канадский комментатор Тед Бартон изумлён бойцовскими качествами хрупкой девочки. «Выступление Трусовой на Skate Canada — это мировая премьера новой звезды. Александра — уникальная фигуристка. Больше всего меня поразило спокойствие Трусовой. Спокойствие, с которым она отнеслась к ошибке. Это говорит о характере Саши. Она сильная и уверенная в себе девушка. Меня это её качество поразило даже больше, чем невероятная техника. Со стороны Трусова кажется маленькой девочкой, словно кукла. Кукла с железным характером», — сказал специалист.

Признаёт уникальность достижения Трусовой и журналистка Wall Street Journal Луиза Раднофски: «Трусова задала умопомрачительный стандарт. А то, что другие спортсменки уже наступают на пятки этой 15-летней фигуристке, делает его ещё умопомрачительнее».

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«Трусова оснащена лучше всех»

Кстати, авторитетное американское издание посвятило феномену юных россиянок большой аналитический материал, собрав мнения известных тренеров и даже учёных.



Американский фигурист и тренер Том Закрайчек считает, что Трусова способна стать символом равноправия женщин и мужчин. Кроме того, специалист отмечает, что мало обладать миниатюрной фигурой, чтобы прыгать четверные. «Русские девочки очень сильные. Они не только худые и маленькие, их тела настолько сильны, что могут выдерживать такую нагрузку. Судя по всему, они готовятся стать круче всех на Олимпиаде в Пекине», — считает Закрайчек.



«Женское фигурное катание совершило фантастический рывок. Сразу несколько девушек обладают поразительной техникой, но Трусова даже на этом фоне оснащена лучше других», — пишет La Gazzetta dello Sport.



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Известный в прошлом фигурист, а ныне комментатор Джонни Вейр тоже был впечатлён выступлением Трусовой. Однако призёр чемпионата мира считает, что наметившаяся тенденция ведёт женское фигурное катание к тупиковой ситуации, и настаивает на лимите в один четверной прыжок в произвольной программе.

Известный в прошлом фигурист, а ныне комментатор Джонни Вейр тоже был впечатлён выступлением Трусовой. Однако призёр чемпионата мира считает, что наметившаяся тенденция ведёт женское фигурное катание к тупиковой ситуации, и настаивает на лимите в один четверной прыжок в произвольной программе.

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«Система их отвергнет после изменения в теле»

Специалисты сходятся во мнении, что Трусова уже изменила фигурное катание и сотворила настоящую революцию. Вместе с тем, с новой силой разгораются дебаты о последствиях исполнения четверных в юном возрасте. Тренер Линда Ливер уверена, что фигуристкам будет «очень редко удаваться делать несколько четверных после переходного возраста». Также она отмечает ущерб, который наносят четверные спине, коленям и лодыжкам. Закрайчек же считает, что современные ботинки и совершенная техника способны свести риск негативных последствий к минимуму.



Факт в том, что Трусова и Щербакова выступают в роли первопроходцев. До них никто не переносил четверные из юниорского во взрослое катание. Саша и Аня станут ориентиром уже для следующего поколения «квадисток», поэтому об их будущем остаётся только догадываться. Кинезиолог Уильям Сэндс уверен, что секрет российских фигуристок кроется в раннем изучении сложнейших элементов. По его мнению, это позволит им легче адаптироваться к возрастным изменениям. Его коллега Роберт Малина из университета Остина с Сэндсом не согласен и говорит, что «после резкого изменения тела система отвергнет фигуристку, несмотря на все затраченные силы».

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«Трусова должна работать не только над прыжками»

Если по поводу исполнения четверных подростками скептические комментарии звучат нередко, то саму Трусову специалисты почти не критикуют. Пожалуй, наиболее негативно среди иностранных тренеров и экспертов о Саше высказалась Трэйси Уилсон (хореограф Евгении Медведевой, если кто забыл). «Посмотрите на скорость скольжения, она не такого уровня как у соперниц. Саша говорит только о прыжках. Это важно, но ты должен работать и над другими вещами».

Среди экспертного сообщества критиковать Трусову после исторического проката больше не решился никто. По крайней мере, публично. В интернете, конечно, без хейтеров не обошлось. В основном недоброжелатели указывают на завышенную оценку за компоненты и ругают россиянку за отсутствие артистизма.

С другой стороны, негативные комментарии тонут в море восторженных отзывов о катании Трусовой.

Алексей Адамов