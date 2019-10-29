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19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Одиннадцатилетний ученик Тутберидзе исполнил четверной тулуп

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ученик российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе 11-летний Марк Лукин исполнил на тренировке четверной тулуп.

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Видео прыжка выложено в Instagram команды Тутберидзе.

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В субботу подопечная Тутберидзе Александра Трусова набрала 166,62 балла за произвольную программу на Skate Canada, обновив собственный мировой рекорд. По сумме двух программ россиянка получила 241,02 балла, что также является мировым рекордом.

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах
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