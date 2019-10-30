Медведева начинала лучше Трусовой, но осталась без золота. Каковы олимпийские перспективы Русской ракеты?

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После нового мирового рекорда на «Гран-при Канады» эйфория вокруг выступления Александры не утихает уже несколько дней. Результаты подопечной Этери Тутберидзе действительно запредельны. У нее уже берет интервью канал МОК. Однако один из ключевых вопросов: как долго продержится Трусова на Олимпе? И делают ли последние результаты россиянки ее главной претенденткой на золото следующих Олимпийских игр?

Очевидно, загадывать так далеко — дело почти непредсказуемое, однако сделать определенные прикидки все же можно.

Трусовой в смысле олимпийских перспектив не совсем повезло с годом рождения. Она появилась во взрослом катании за два с половиной года до Олимпиады, что является по меркам нынешнего фигурного катания огромным отрезком. Про пубертат и прочие физиологические нюансы понятно и так — но даже без учета этого фактора очень мало найдется людей, которые смогли удержаться на троне в фигурном катании так долго. В XXI веке дважды подряд выигрывала чемпионаты мира лишь одна спортсменка — Евгения Медведева, начала она, так же как и Трусова, за два года до Олимпиады, но в итоге была «съедена» Загитовой в Пхенчхане.

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Пожалуй, можно вспомнить японку Мао Асаду, которая с перерывами растянула свои победы на шесть лет, первую одержала во взрослые 18, но и ее на золото Олимпиады не хватило. Если отмотать еще дальше — то на ум приходит великая Мишель Кван. Она также осталась на Играх в Нагано только с серебром, проиграв 15-летней Таре Липински. А сейчас скорость смены поколений несоизмеримо выросла.

В женском фигурном катании наблюдается абсолютно четкая тенденция — на Олимпиадах практически никогда не выигрывает тот, кто доминирует на менее значимых соревнованиях на протяжении четырехлетнего цикла. Последний пример с Загитовой — яркое тому подтверждение.

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Трусовой до серии Медведевой еще далеко, но Загитова уже в опасности

Примерно так же, как и Трусова, начинали взрослые карьеры и другие российские звезды — Медведева и вовсе на старте выдала 18 побед в 19 соревнованиях. Серия длилась два года. Загитова тоже ворвалась в элиту и сразу начала рвать и метать: 8 побед в 9 стартах. Но она пришла ровно в год Олимпиады. Правда, если говорить строго, то Трусова уже перебила дебюты обеих: три победы подряд (считая Japan Open) не было ни у Евгении, ни у Алины. А если брать все золотые серии во всех турнирах, то тут Трусова уже заходит на обгон Загитовой. Последнее поражение она потерпела на чемпионате России и после этого одержала шесть побед подряд. Рекорд действующей олимпийской чемпионки — семь. То есть уже в Москве на российском этапе «Гран-при» можно штурмовать достижение.

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А вот Медведева в данном смысле практически недосягаема — 16 побед подряд с декабря 2015 года по ноябрь 2017-го. Впрочем, судя по темпу, который взяла Трусова, этот рекорд уже не кажется таким устойчивым.

Заканчивая тему с цифрами трех российских фигуристок разных поколений, скажем, что Медведева далеко впереди по общему числу побед — 35. Алина Загитова на значительном отдалении — 21 победа. Александра уже подбирается к Алине — у нее 18 титулов, и она может обогнать свою старшую напарницу по «Хрустальному» уже в начале следующего года. По проценту побед выше уже Алина (48,8%), следом Александра (43,9%) и Евгения (43,8%). Учитываются соревнования, начиная с зональных и региональных, как-то первенство Москвы.



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Кто и что может помешать Трусовой?

Ситуацию Трусовой еще и потому сложно сравнивать с медведевской и более ранними, что конкуренция в нынешнем женском и, что важнее, юношеском катании абсолютно не поддается отслеживанию. На юниорском уровне штампует победы Камила Валиева, есть талантливые Софья Акатьева, Алена Канышева. Американки раскручивают свою Алису Лю. Японские юниорки пока откровенно слабые и не прыгают аксель три с половиной оборота, но у них уже на взрослом уровне есть кем ответить.

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Еще одно препятствие на пути Трусовой — правила. Запрет на четверные в короткой программе, который работает против России, вряд ли будут отменять — потребуются какие-то немыслимые лоббистские усилия. Не совсем ясно, зачем ISU лишний раз добивать конкуренцию, когда с ней уже реальные проблемы. Есть и еще один опасный сюжет — история с возрастным цензом, к которой могут вернуться на конгрессе Международного союза конькобежцев в 2020 году в Таиланде. Но поверить в то, что его поднимут с 15 лет разом на три года, тоже сложно. А любое другое его изменение будет играть Александре только на руку.

Еще одна линия сопротивления Русской ракете — судейство. По Twitter уже можно встретить недовольные комментарии западных (да и восточных) болельщиков насчет слишком щедрых компонентов Трусовой за якобы «линейную» и «незрелищную» программу. Если преимущество Александры и россиянок вообще будет расти, абсолютно очевидная реакция судей из других стран — постараться их «завалить» или по крайней мере осложнить жизнь. В некоторых гоночных сериях практикуется старт в обратном порядке относительно предыдущего заезда или добавка веса побеждающим. Вот своя гиря на ногах будет и у Трусовой.

Но все это вполне преодолимо. Главное, чтобы Трусова справилась с давлением и взрослением, которые неизбежно связаны. Тогда она войдет в историю не только рекордами на старте карьеры.

Дмитрий Кузнецов