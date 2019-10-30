Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Динамо Мн
Футбол. Кубок России
18:00
Ахмат
Луч
Футбол. Кубок России
19:00
Нижний Новгород
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
ЦСКА
Уфа
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Футбол. Кубок России
20:00
Зенит
Томь
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
21:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
23:00
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Ювентус
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Сампдория
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
23:15
Реал
Леганес
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
74
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
30
Хоккей. НХЛ
31.10
Нью-Джерси Дэвилз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
02:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
41
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
71
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
21
Все события
Фоторепортажи
47Тедеско одержал первую победу в «Спартаке»
37Как менялась форма сборной России
10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведева начинала лучше Трусовой, но осталась без золота. Каковы олимпийские перспективы Русской ракеты?

Александра бьет все немыслимые рекорды, но для успеха на Олимпиаде ей нужно совершить невозможное.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

После нового мирового рекорда на «Гран-при Канады» эйфория вокруг выступления Александры не утихает уже несколько дней. Результаты подопечной Этери Тутберидзе действительно запредельны. У нее уже берет интервью канал МОК. Однако один из ключевых вопросов: как долго продержится Трусова на Олимпе? И делают ли последние результаты россиянки ее главной претенденткой на золото следующих Олимпийских игр?

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, загадывать так далеко — дело почти непредсказуемое, однако сделать определенные прикидки все же можно.

Трусовой в смысле олимпийских перспектив не совсем повезло с годом рождения. Она появилась во взрослом катании за два с половиной года до Олимпиады, что является по меркам нынешнего фигурного катания огромным отрезком. Про пубертат и прочие физиологические нюансы понятно и так — но даже без учета этого фактора очень мало найдется людей, которые смогли удержаться на троне в фигурном катании так долго. В XXI веке дважды подряд выигрывала чемпионаты мира лишь одна спортсменка — Евгения Медведева, начала она, так же как и Трусова, за два года до Олимпиады, но в итоге была «съедена» Загитовой в Пхенчхане.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
15 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет

Пожалуй, можно вспомнить японку Мао Асаду, которая с перерывами растянула свои победы на шесть лет, первую одержала во взрослые 18, но и ее на золото Олимпиады не хватило. Если отмотать еще дальше — то на ум приходит великая Мишель Кван. Она также осталась на Играх в Нагано только с серебром, проиграв 15-летней Таре Липински. А сейчас скорость смены поколений несоизмеримо выросла.

В женском фигурном катании наблюдается абсолютно четкая тенденция — на Олимпиадах практически никогда не выигрывает тот, кто доминирует на менее значимых соревнованиях на протяжении четырехлетнего цикла. Последний пример с Загитовой — яркое тому подтверждение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трусовой до серии Медведевой еще далеко, но Загитова уже в опасности

Примерно так же, как и Трусова, начинали взрослые карьеры и другие российские звезды — Медведева и вовсе на старте выдала 18 побед в 19 соревнованиях. Серия длилась два года. Загитова тоже ворвалась в элиту и сразу начала рвать и метать: 8 побед в 9 стартах. Но она пришла ровно в год Олимпиады. Правда, если говорить строго, то Трусова уже перебила дебюты обеих: три победы подряд (считая Japan Open) не было ни у Евгении, ни у Алины. А если брать все золотые серии во всех турнирах, то тут Трусова уже заходит на обгон Загитовой. Последнее поражение она потерпела на чемпионате России и после этого одержала шесть побед подряд. Рекорд действующей олимпийской чемпионки — семь. То есть уже в Москве на российском этапе «Гран-при» можно штурмовать достижение.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Медведева в данном смысле практически недосягаема — 16 побед подряд с декабря 2015 года по ноябрь 2017-го. Впрочем, судя по темпу, который взяла Трусова, этот рекорд уже не кажется таким устойчивым.

Заканчивая тему с цифрами трех российских фигуристок разных поколений, скажем, что Медведева далеко впереди по общему числу побед — 35. Алина Загитова на значительном отдалении — 21 победа. Александра уже подбирается к Алине — у нее 18 титулов, и она может обогнать свою старшую напарницу по «Хрустальному» уже в начале следующего года. По проценту побед выше уже Алина (48,8%), следом Александра (43,9%) и Евгения (43,8%). Учитываются соревнования, начиная с зональных и региональных, как-то первенство Москвы.


Нажмите,
чтобы включить звук

Кто и что может помешать Трусовой?

Ситуацию Трусовой еще и потому сложно сравнивать с медведевской и более ранними, что конкуренция в нынешнем женском и, что важнее, юношеском катании абсолютно не поддается отслеживанию. На юниорском уровне штампует победы Камила Валиева, есть талантливые Софья Акатьева, Алена Канышева. Американки раскручивают свою Алису Лю. Японские юниорки пока откровенно слабые и не прыгают аксель три с половиной оборота, но у них уже на взрослом уровне есть кем ответить.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Какие сильные тела!» Американцы без ума от русских фигуристок

Еще одно препятствие на пути Трусовой — правила. Запрет на четверные в короткой программе, который работает против России, вряд ли будут отменять — потребуются какие-то немыслимые лоббистские усилия. Не совсем ясно, зачем ISU лишний раз добивать конкуренцию, когда с ней уже реальные проблемы. Есть и еще один опасный сюжет — история с возрастным цензом, к которой могут вернуться на конгрессе Международного союза конькобежцев в 2020 году в Таиланде. Но поверить в то, что его поднимут с 15 лет разом на три года, тоже сложно. А любое другое его изменение будет играть Александре только на руку.

Еще одна линия сопротивления Русской ракете — судейство. По Twitter уже можно встретить недовольные комментарии западных (да и восточных) болельщиков насчет слишком щедрых компонентов Трусовой за якобы «линейную» и «незрелищную» программу. Если преимущество Александры и россиянок вообще будет расти, абсолютно очевидная реакция судей из других стран — постараться их «завалить» или по крайней мере осложнить жизнь. В некоторых гоночных сериях практикуется старт в обратном порядке относительно предыдущего заезда или добавка веса побеждающим. Вот своя гиря на ногах будет и у Трусовой.

Но все это вполне преодолимо. Главное, чтобы Трусова справилась с давлением и взрослением, которые неизбежно связаны. Тогда она войдет в историю не только рекордами на старте карьеры.

Дмитрий Кузнецов

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Трусова — главная звезда фигурного катания?
Во время загрузки произошла ошибка.
24 сентября© Ньюстюб
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Карпин против «Спартака»: главные интриги Кубка России
Америка кайфует от гола Свечникова! Россиянин сотворил шедевр
Тарасов признался, что участвовал в договорном матче
Овечкин заткнул 20 тысяч канадцев! 4 очка за матч и важный гол
От Могильного до Малкина: как россияне становились американцами
Хеллоуин. Страшилки от Макдэвида, тыквы от Кастеровой (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь