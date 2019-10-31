Трусова: Финал у «Игры престолов» — ужасный. Дейнерис должна была стать королевой
Двукратная чемпионка мира среди юниоров и победительница этапа «Гран-при» в Канаде — о сложных прыжках, свободном времени и сюжете своей произвольной программы.
Двукратная чемпионка мира среди юниоров и победительница этапа «Гран-при» в Канаде — о сложных прыжках, свободном времени и сюжете своей произвольной программы.
— По телевизору фигурное катание я начала смотреть достаточно поздно, — рассказала Трусова в интервью Первому каналу. — Это была Олимпиада в 2014 году — Липницкая и Сотникова. С того момента я поняла, что я буду заниматься профессионально. Каникулы у меня три недели. И к концу уже невозможно — хочется на лед. Сначала на тренировку, а когда немного покатаешься, хочется уже выступать.
— Больше всего запомнилась, когда мы поехали в Австралию на первый мой юниорский «Гран-при». Мне там очень понравилось. Я там исполнила четверной сальхов в первый раз, хоть и с недокрутом. И потрогала коалу. В середине отпуска в этом году мы летали в Вену, потому что меня награждали как лучшего молодого спортсмена Европы. Это было
— Тройной аксель
— За три недели посмотрела все сезоны — от первого до восьмого (произвольная программа Трусовой поставлена по мотивам сериала на музыку «Pray (High Valyrian)» группы Muse. — Прим. Team Russia). Но финал — просто ужасный. Дейнерис должна была стать королевой.
— У мужчин — за Нейтана Чен. У девочек не могу ни за кого болеть, а в парах и в танцах просто поддерживаю всех наших.
— За пределами льда — у меня только семья. А друзья у меня в основном только на льду. В свободное время ходим с братьями в кино, в аквапарк, в торговые центры — они там очень любят в автоматы играть. Можем сходить на