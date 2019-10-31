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12:17 (мск), источник: TeamRussia.pro

Трусова: Финал у «Игры престолов» — ужасный. Дейнерис должна была стать королевой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров и победительница этапа «Гран-при» в Канаде — о сложных прыжках, свободном времени и сюжете своей произвольной программы.

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Источник: РИА "Новости"

О первом просмотре фигурного катания по телевизору

— По телевизору фигурное катание я начала смотреть достаточно поздно, — рассказала Трусова в интервью Первому каналу. — Это была Олимпиада в 2014 году — Липницкая и Сотникова. С того момента я поняла, что я буду заниматься профессионально. Каникулы у меня три недели. И к концу уже невозможно — хочется на лед. Сначала на тренировку, а когда немного покатаешься, хочется уже выступать.

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О поездках

— Больше всего запомнилась, когда мы поехали в Австралию на первый мой юниорский «Гран-при». Мне там очень понравилось. Я там исполнила четверной сальхов в первый раз, хоть и с недокрутом. И потрогала коалу. В середине отпуска в этом году мы летали в Вену, потому что меня награждали как лучшего молодого спортсмена Европы. Это было что-то новое для меня, потому что там не надо было кататься, а надо было говорить. И кататься мне нравится больше.

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О прыжках

— Тройной аксель по-другому прыгается, с переднего хода. И по-другому нужно поворачиваться. Мне легче даются зубцовые прыжки — ставишь ногу и тебя выталкивает лед.


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Об «Игре престолов»

— За три недели посмотрела все сезоны — от первого до восьмого (произвольная программа Трусовой поставлена по мотивам сериала на музыку «Pray (High Valyrian)» группы Muse. — Прим. Team Russia). Но финал — просто ужасный. Дейнерис должна была стать королевой.

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О том, за кого болела на чемпионате мира

— У мужчин — за Нейтана Чен. У девочек не могу ни за кого болеть, а в парах и в танцах просто поддерживаю всех наших.

О друзьях и свободном времени

— За пределами льда — у меня только семья. А друзья у меня в основном только на льду. В свободное время ходим с братьями в кино, в аквапарк, в торговые центры — они там очень любят в автоматы играть. Можем сходить на какой-нибудь нестрашный квест. Катаемся на велосипедах с папой и опять же с братьями или на самокате электрическом. А бывают дни, когда хочется просто полежать. Если устал, или после длинных поездок туда-сюда. Уже хочется просто побыть дома.

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