«Неправильно поняли». Фигуристка о неприятной истории на турнире Тена

Источник: Instagram

«Хотела бы сказать пару слов для своей целевой аудитории. Вы знаете, что я получала травму пару недель назад, во-первых хочу сказать спасибо за слова поддержки, во-вторых — сейчас все хорошо. Но сложилась такая ситуация, что многие неправильно поняли суть моей публикации, где я говорила о своих чувствах и ни о чем более…

Особенно неправильно восприняли эту ситуацию в Prosports.kz, где было написано много статей про некий скандал в фигурном катании с нападками в сторону организаторов и федерации, — написала на своей странице в инстаграм Вероника. — Я хочу поставить точку в ваших догадках и мыслях о том, что же произошло и сказать, что никаких претензий к федерации, либо к организатором никогда не было и нет. Все, кто подумал или решил сам для себя, прочитав мой текст, что организаторы соревнований были «монстрами», пожалуйста, подумайте! Где вы взяли такую информацию? Ничего подобного не было. Просто изложение моих чувств было не так воспринято и переформулировано в некоторых моментах в статьях. Никто меня не заставлял, и заставить не мог!".



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Напомним, что перед турниром она получила травму, но во избежание всяких конфликтов все же вышла на лед. По словам фигуристки, которые она опубликовала у себя в соцсети, ей сказали, что если она снимется, то ее дисквалифицируют на год, поэтому у нее не было другого выбора. При этом имя этого таинственного человека так и не было Вероникой обнародовано.

Позже мы связались с главным тренером сборной Казахстана Куралай Узуровой, которая в интервью объяснила, что никто заставить Шевелеву не мог и решение о том выступать или нет, фигуристка принимала совместно со своим личным тренером.

Далее на нас вышла сама фигуристка, которая рассказала, что же произошло на самом деле, при этом не раз упрекнув Prosports.kz в раздувании скандала, который по сути сама и спровоцировала своей публикацией, которая и стала источником информации.