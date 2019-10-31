Российская фигуристка нашла идеальную страну

Спортсменка побывала в Канаде во второй раз. Она отметила красоту природы и приветливость людей. «Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады это норма», — поделилась Бойкова. В целом же жизнь в этой стране она назвала качественной и удобной.