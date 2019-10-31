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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка нашла идеальную страну

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, в своем аккаунте в Instagram рассказала о любви к Канаде. Североамериканскую страну она назвала практически идеальным местом для хорошей жизни.

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Спортсменка побывала в Канаде во второй раз. Она отметила красоту природы и приветливость людей. «Можете ли вы себе представить, чтобы на кассе продавец спросил, как у вас дела или сделал вам комплимент по поводу прически, макияжа или одежды? А для Канады это норма», — поделилась Бойкова. В целом же жизнь в этой стране она назвала качественной и удобной.

Фигуристка также отметила, что уровень жизни в большом городе Монреаль и маленьком провинциальном Келоуне одинаковый. «И там, и там есть дорогие машины, люди живут в прекрасных условиях, и все спокойно и хорошо», — описала фигуристка.

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Бойкова и Козловский победили на последнем этапе Гран-при в Канаде. По результатам короткой и произвольной программ спортсмены набрали 216,71 балла. В соревнованиях женщин-одиночниц победу одержала их соотечественница Александра Трусова. 15-летняя спортсменка побила два мировых рекорда с результатом 241,02 балла.

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