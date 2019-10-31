Головная боль Тутберидзе: Загитова выступит против Косторной

Источник: РИА "Новости"

Новый сезон фигурного катания уже в самом разгаре. В октябре уже состоялись два этапа Гран-при, которые прошли для россиян весьма успешно. Так, на американском этапе в Лас-Вегасе победу в женском одиночном катании завоевала Анна Щербакова, а бронза досталась Елизавете Туктамышевой. Еще одно третье место пришло России в соревнованиях среди мужчин, где призером стал Дмитрий Алиев, а по серебру захватили дуэты Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным и Александры Степановой с Иваном Букиным в спортивных парах и танцах на льду соответственно.

На соревнованиях в Канаде же громкий триумф среди девушек сразу с двумя мировыми рекордами одержала Александра Трусова, а спортивные пары Александры Бойковой с Дмитрием Козловским и Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым взяли по золоту и бронзе соответственно.

Третий этап Гран-при примет французский Гренобль, и он должен стать едва ли не самым интригующим. Во-первых, крупные международные соревнования возвращаются в Европу. Во-вторых, внушительный состав участников, представляющих Россию. Так, в Гренобле выступят:

Женщины: Алина Загитова, Алена Косторная, Мария Сотскова;

Мужчины: Александр Самарин, Антон Шулепов, Сергей Воронов;

Пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов;

Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро.

Естественно, основное внимание приковано к девушкам, а именно — к Алине Загитовой.

Для олимпийской чемпионки Пхенчхана и действующей чемпионки мира прокаты в Гренобле станут первыми официальными в этом сезоне. С момента демонстрации своих новых программ 17-летняя фигуристка выступила на турнире «Japan Open» в команде Европы вместе с Трусовой. В итоге Александра завоевала золото, Алина — серебро.

Алена Косторная | Источник: РИА "Новости"

Соревнования во Франции станут для Загитовой очередным противостоянием со своей партнершей по группе Этери Тутберидзе — Аленой Косторной. Молодая фигуристка дебютирует на взрослом уровне и уже с тройным акселем. По крайней мере, одного из самых сложных прыжков в женском фигурном катании от Алены ждут отчаянно. Пожалуй, именно между двумя россиянками и развернется борьба за золото. Вмешаться в нее могут, наверное, только американка Мэрайя Белл, а также талантливая французская фигуристка Маэ-Беренис Мейте. Француженка высокими результатами, конечно, не блещет, но от сезона к сезону набирает весьма серьезную форму.

Что же касается третьей представительницы России, то Мария Сотскова на попадание в призы вряд ли может рассчитывать. Прошлый сезон для 19-летней ученицы Светланы Соколовской оказался неудачным и ограничился только выступлениями на этапах Гран-при с Универсиадой, где она стала лишь седьмой.



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Менее конкурентноспособным ожидается состязание среди мужчин.

На турнир в Гренобль приедет американец Нэйтан Чен — абсолютный чемпион прошлого сезона. Подопечный Рафаэля Арутюняна выиграл все этапы Гран-при вместе с финалом, а также завоевал золото на чемпионате мира, не дав никаких шансов, например, Юдзуру Ханю. Вероятно, во Франции Чена ожидает очередная победа.

Что касается остальных участников среди мужчин-одиночников, то интерес вызывают не только россияне — а от России выступят Александр Самарин, Антон Шулепов и Сергей Воронов, — но и иностранцы. Главным конкурентом Чена должен стать японец Шома Уно, который в летнее межсезонье, кстати, занимался у Тутберидзе. Также на медали может претендовать еще один фигурист, чье имя ассоциируется с российской специалисткой — Морис Квителашвили из Грузии. В прошлом сезоне 24-летний спортсмен показал сильные программы, но не отличился стабильностью. Новый же соревновательный год может стать для грузина определяющим.

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Без каких-либо высоких ожиданий предстоит наблюдать и за танцами на льду. Греноблю повезет увидеть лучших танцоров последних лет Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Им равных по сути просто нет: чемпионы Европы последних пяти розыгрышей, четырехкратные чемпионы мира — золото в 2017 году было неожиданно упущено. Текущий Гран-при для этого дуэта должен стать особенным, ведь, во-первых, первый свой этап Пападакис и Сизерон проведут дома перед своими болельщиками, а во-вторых, в прошлой сезоне французы остались без Гран-при вовсе.

Зато ожесточенная борьба за победу может развернуться между парниками.

От России там выступят два дуэта: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Для первой пары это уже будет второй этап в текущей серии Гран-при. На Skate America Павлюченко и Ходыкин взяли серебро, уступив только Пэн Чэн и Цзинь Яну из Китая. Во францию китайцы не приехали, но ожидается, что главными конкурентами россиян должны стать представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Прошлый сезон для французского дуэта вышел очень сильным: победа на Гран-при без поражений, а также триумф на чемпионате Европы. Смазало концовку сезона неудачное выступление на первенстве мира, где Джеймс и Сипре стали только пятыми.