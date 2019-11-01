Опубликовано видео нового показательного номера Загитовой
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первый канал опубликовал эксклюзивное видео нового показательного номера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первый канал опубликовал эксклюзивное видео нового показательного номера олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
Именно с этой программой 17-летняя спортсменка будет выступать в стартовавшем сезоне-19/20.
«Такой личной программа еще никогда не была — ни для Алины, ни для хореографа Даниила Глейхенгауза», — отметили в редакции телеканала.
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Первым соревновательным стартом в новом сезоне для россиянки стал турнир Japan Open в японской Сайтаме. Там Загитова выиграла серебряную медаль, уступив лишь соотечественнице Александре Трусовой.