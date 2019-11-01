Стабильность Алины Загитовой vs аксели Алены Косторной

Источник: AP 2019

Дуэль олимпийской чемпионки Алины Загитовой и Алены Косторной — одной из трех юниорок, пополнивших в нынешнем сезоне элитную когорту взрослых фигуристок и поражающих своим невероятно сложным техническим оснащением, состоится на третьем этапе коммерческой серии Гран-при во французском Гренобле, программа которого традиционно откроется короткими прокатами. Любопытным обещает стать и представление широкому кругу болельщиков новых танцев четырехкратными чемпионами мира французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, соперничать с которыми здесь будут обладатели серебра и бронзы мировых первенств американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Читайте также Загитова снова изменила показательный номер. Теперь это посвящение матери Даниила Глейхенгауза

Олимпийская и действующая чемпионка мира 17-летняя Алина Загитова осталась в спорте, хотя ее программы, еще полтора года назад считавшиеся сверхсложными, сегодня по базовому техническому уровню значительно уступают контенту вчерашних юниорок Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной. Ближайшие два дня титулованной россиянке, которая к нынешнему сезону так и не овладела ни четырехоборотными прыжками, ни акселем в три с половиной оборота, однако прекрасно зарекомендовала себя, безошибочно выступив на контрольных прокатах в Москве, а затем и на турнире Japan Open, предстоит соревноваться с 16-летней Аленой Косторной. В отличие от старшей коллеги по группе Этери Тутберидзе юная звездочка, ставшая год назад третьим призером чемпионата России, в дебютном выходе на взрослом этапе Гран-при в Гренобле намерена в короткой программе исполнить один тройной аксель, а в произвольной — два, причем один в каскаде с двойным тулупом. Заметим, что в отличие, например, от Александры Трусовой, штампующей в своей произвольной композиции один четверной прыжок за другим и особо не заботящейся об артистической стороне, Алена Косторная, которая четверными не владеет, оценки за компоненты, как и Алина Загитова, получает высокие. Счет личных встреч россиянок — 4:1 в пользу Косторной, которая в нынешнем сезоне уже выиграла турнир Finlandia Trophy с двумя тройными акселями в произвольной программе. Правда, вчера на тренировочном прогоне в Гренобле фигуристка с тройного акселя упала. Впрочем, и другие попытки исполнить прыжок чистыми не были. Зато Алина Загитова произвольную программу откатала идеально. Пытаться конкурировать с россиянками здесь будут не самые объективно сильные японки Каори Сакамото и Вакаба Хигути, а также американка Марайя Белл.

А вот у двукратного чемпиона мира Натана Чена, несмотря на сильный состав участников, соперников в борьбе за золото, скорее всего, не будет. Поэтому уже сейчас можно легко прогнозировать его вторую победу в серии (первая состоялась три недели назад в Лас-Вегасе) и как следствие — выход в финал Гран-при, который в первой декаде декабря пройдет в Турине (Италия). А вот на серебряную и бронзовую награды претендентов несколько. В первую очередь это, конечно же, олимпийский призер японец Сома Уно, а также набирающие в последнее время обороты американец Томоки Хиватаси и француз Кевин Эмоз. Роль статистов вряд ли устроит и российских призеров чемпионатов Европы разных лет Александра Самарина и опытного Сергея Воронова, ассистировать которым будет дебютант Антон Шулепов.

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий 15 самых титулованных российских фигуристок за последние 10 лет

Повторить успех и снова, как на первом этапе Гран-при в США, стать серебряными призерами, а то и подняться выше, по силам здесь российской спортивной паре Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину. В этом случае они практически гарантируют себе выступление в финале серии. Доказать свои притязания на высокие места среди взрослых предстоит и действующим чемпионам мира среди юниоров Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Соперничать россиянам придется не только между собой, но также с двумя довольно сильными американскими дуэтами Эшли Кэйн-Гриббл—Тимоти Ледюк и Хэвен Дэнни—Брэндон Фрэйзер. Остальные участники турнира спортивных пар широкому кругу неизвестны.

<iframe width="100%" height="360" src="//www.newstube.ru/embed/bc614b46-1db3-4e14-b5c8-588ba5272122?autoplay=2" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br><a href="https://www.newstube.ru/m/1369085" target="_blank">Загитова или Косторная? Этап «Гран-при» в Гренобле</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед домашней публикой запланировали свое первый в сезоне выход в Гран-при четырехкратные чемпионы мира в ледовых танцах Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Естественно, и победа им, подготовившим ритм-танец в несвойственном им акробатическом стиле, а в произвольном снова оседлавшим любимого конька, то бишь стиль, который они эксплуатируют всю свою сознательную жизнь, на родном льду практически гарантирована. Впрочем, с существующим положением вещей вряд ли смирятся американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Они, тоже теперь воспитанники Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона — самого успешного нынче в этом виде фигурного катания тренерского дуэта, подготовили к сезону совершенно очаровательный произвольный танец, в котором выглядят по-новому, свежо и с которыми способны конкурировать с кем угодно за самые высокие места. Россию во Франции представят Тиффани Загорски и Джонатан Геррейро. Но какое бы место они здесь ни заняли, в Италию на финал не попадут.