Загитова снова изменила показательный номер. Теперь это посвящение матери Даниила Глейхенгауза
Перед дебютом на «Гран-при» чемпионка мира представила новую программу для показательных выступлений.
Перед дебютом на «Гран-при» чемпионка мира представила новую программу для показательных выступлений.
Вчера вечером Первый канал опубликовал видео новой показательной программы Алины Загитовой. Она совершенно противоположна прошлогоднему зажигательному Survivor, который мы видели в начале сезона, Bad Guy Билли Айлиш и развлекательным номерам других фигуристов, а наоборот, преисполнена драматизма. Музыкальным сопровождения является композиция Outro французского проекта электронной музыки М83.
Первый показательный Загитовой, который появился летом на японских шоу, много критиковали. По странному стечению обстоятельств он был опубликован буквально через пару дней после того, как Евгения Медведева назвала Bad Guy своей любимой песней, а чуть позже Глейхенгауза обвинила в плагиате известная американская постановщица Джоджо Гомес. И обвинила небезосновательно — многие движения были буквально скопированы.
Хореографу команды Тутберидзе пришлось извиниться, но на Japan Open показательный номер остался тем же. Были изменены некоторые бросающиеся в глаза движения: вместе покусывания куртки, как в клипе, Загитова смотрела в телефон, который в конце концов выбрасывала.
Но и этому варианту не суждено было продержаться долго. В конце августа умерла мать Глейхенгауза Людмила Шалашова. Бывшая балерина Большого театра до последних дней жизни работала в группе Этери Тутберидзе. Как писала Алина Загитова, она оказывала ей большую поддержку в олимпийский сезон, вместе с Людмилой Борисовной чемпионка смотрела оперу и балет, и оттуда черпались новые образы.
В новом номере изображается жизненный цикл: в начале Алина предстает в роли эмбриона и рождающегося ребенка, а заканчивает, «умирая» с цветком в руке, который символизирует новую жизнь. Новый номер претендует на то, чтобы стать одним из самых проникновенных в фигурном катании за последние годы. Вряд ли на первом месте для Глейхенгауза стоял ответ критикам, но конкретно для этих людей он получился сильным ответом.
Даниил Глейхенгауз:
— Все произошло само собой. Так отреагировал мой мозг и воображение на случившееся в моей жизни, это было буквально через три дня после того, как умерла моя мама. Наверное, это то, как я внутри себя хотел это пережить, чтобы это было так — что она не ушла, а переродилась во
Когда я пришел на каток и рассказал Алине о своей идее, первое, что она мне сказала — «Не хотели бы вы сами на шоу катать эту программу?» Это было очень мило с ее стороны. Но
Я хотел, чтобы этот номер был понятен людям со всего мира. Это история о нашей жизни. Безумно благодарен судьбе за то, что у меня есть возможность передать свою идею, чувства хореографией, что я могу показать их через свою любимую работу. И что у меня есть такая замечательная спортсменка, которая может передать то, что я хочу сказать людям.
Алина Загитова:
— Такой программы у меня точно еще не было, такой личной. Она посвящена маме Даниила Марковича, нашему любимому хореографу Людмиле Борисовне Шалашовой. Мы очень хорошо общались. Для меня она стала частью моей семьи, поэтому для меня это тоже была трагедия. Но надо идти дальше.
Для меня очень важно — передать то, что Даниил Маркович чувствует. Я понимаю, что не могу это в точности передать, но хотя бы попробовать
Наша жизнь — не вечная, и всегда есть конец. Мы рождаемся, смотрим на этот мир детскими глазами, потом у нас случается первая боль, разочарование. Это может быть любовь, в спорте это падения, потом мы со всем этим справляемся, живем, наслаждаемся жизнью. И в конце мы оглядываемся на эту жизнь, она нам нравится, мы улыбаемся.
Я буду кататься в первую очередь ради нее. И попытаюсь полностью передать этот образ. Надеюсь, у меня это получится.