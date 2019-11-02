Фигурист Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Источник: ИТАР-ТАСС

21-летний россиянин набрал 98,48 балла. Первым идет американец Натан Чен, показавший результат 102,48 балла, замыкает тройку француз Кевин Эймос (82,50). Россиянин Сергей Воронов занял седьмое место (76,60), Антон Шулепов — 11-е (63,67).

Самарин стал первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить лутц и флип в четыре оборота в короткой программе. Кроме россиянина четверной флип в короткой программе исполняли только Чен и японец Сёма Уно.

Самарин — серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка России. На его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов России.