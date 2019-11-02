Пуговица лишила танцоров Загорски и Гурейро целого балла в ритм-танце на Гран-при

Источник: Reuters

За свой прокат ритм-танца российский дуэт получил 75,05 балла. На предыдущем этапе серии в Лас-Вегасе (США, штат Невада) россияне получили за прокат ритм-танца 70,49 балла.

«Сегодня мы прокатались неплохо, но досадно, что балл сняли за костюм — слетела пуговица, — рассказал Гурейро. — Я сначала даже не заметил, но потом краем глаза углядел, как кто-то из судейской бригады начал на что-то на льду показывать. В произвольной программе на костюме пуговиц не будет».

На замечание корреспондента ТАСС, что на предыдущем чемпионате России спортсмены потеряли шанс на попадание в сборную из-за развязавшегося шнурка партнера, Гурейро рассказал: «Я сегодня скотчем конек замотал, и тут пуговица, хотя мы стараемся, чтобы все было под контролем, за всем следим. Вот такая же пуговица, попробуйте оторвите! А другая оторвалась».