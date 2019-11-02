Пуговица лишила танцоров Загорски и Гурейро целого балла в ритм-танце на Гран-при
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро потерял балл
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро потерял балл
За свой прокат
«Сегодня мы прокатались неплохо, но досадно, что балл сняли за костюм — слетела пуговица, — рассказал Гурейро. — Я сначала даже не заметил, но потом краем глаза углядел, как
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