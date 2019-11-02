Первый канал покажет в прямом эфире все выступления фигуристок на этапе Гран-при в Москве

Пятый в сезоне этап Гран-при пройдет на льду арены «Мегаспорт» с 15 по 17 ноября.
Кроме того, зрители Первого канала смогут увидеть в прямом эфире произвольную программу танцевальных дуэтов, а также показательные выступления, которые пройдут 17 ноября.
В женском одиночном катании Россию на домашнем турнире представят двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова и Станислава Константинова. В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Ксения Столбова и Андрей Новоселов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Прямой эфир 15 ноября начнется в 18:30 мск, 16 ноября — в 18:00. Показательные выступления начнутся в 15:25.