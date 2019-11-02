Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
40
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
1.11
Дижон
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
1.11
Хоффенхайм
Падерборн
30
Хоккей. КХЛ
1.11
Авангард
Амур
32
Хоккей. КХЛ
1.11
Сочи
Динамо Р
32
Хоккей. КХЛ
1.11
Металлург Мг
Динамо Мн
ОТ
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
39За «Спартак» в матче с «Йокеритом» болели даже бабушки
1 ноября, источник: ТАСС

Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом на этапе Гран-при

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон занимают первое место после ритм-танца на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Французские фигуристы получили за прокат 88,69 балла. Второе место занимают американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (80,69), замыкают тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (79,65). Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стали пятыми (75,05).

Предыдущий рекорд также принадлежал французскому дуэту (88,42), он был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме. Также Пападакис и Сизерону принадлежат мировые рекорды в произвольном танце (135,82) и по сумме программ (223,13).

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Пападакис и Сизерон в пятый раз участвовали на этапе Гран-при во Франции и одержали четвертую победу, французский дуэт выигрывал финал Гран-при в сезоне-2017/18.

Позднее в пятницу девушки и спортивные пары представят короткие программы. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Матч «Зенит» — ЦСКА и еще три игры откроют программу тура РПЛ
Загитова проиграла соотечественнице на этапе Гран-при в Гренобле
Московский ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги
Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесен из-за запрета полиции
Россиянин стал голкипером месяца в Американской хоккейной лиге
Пуговица лишила россиян целого балла в ритм-танце на Гран-при
Промес оформил дубль за пять минут в игре чемпионата Нидерландов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь