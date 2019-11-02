Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли ритм-танец с мировым рекордом на этапе Гран-при

Предыдущий рекорд также принадлежал французскому дуэту (88,42), он был установлен на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме. Также Пападакис и Сизерону принадлежат мировые рекорды в произвольном танце (135,82) и по сумме программ (223,13).

Пападакис и Сизерон выступают вместе с 2008 года. Они являются четырехкратными чемпионами мира (2015, 2016, 2018, 2019), на мировом первенстве 2017 года дуэт стал вторым. Также в их активе пять побед на европейских первенствах и серебро Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Пападакис и Сизерон в пятый раз участвовали на этапе Гран-при во Франции и одержали четвертую победу, французский дуэт выигрывал финал Гран-при в сезоне-2017/18.