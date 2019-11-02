Загитова упустила победу в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

17-летняя фигуристка набрала 74,24 балла за прокат. В лидеры выбилась другая россиянка — Алена Косторная. В активе спортсменки, которая также занимается под руководством Этери Тутберидзе, 76,55 балла. Третье место по итогам короткой программы у американки Мэри Белл (70,25 балла).

Загитова не принимала участия в предыдущих двух этапах Гран-при. На втором этапе в Канаде победу одержала ее соотечественница Александра Трусова. 15-летней фигуристке покорились сразу два достижения: она обновила рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла).