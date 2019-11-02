Косторная рискнула и захватила лидерство во Франции. Загитова с ошибками — вторая

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Этап «Гран-при». Гренобль, Франция

Женщины. Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 76,55

2. Алина Загитова (Россия) — 74,24

3. Мэрайя Белл (США) — 70,25

4. Старр Эндрюс (США) — 66,59

5. Вакаба Хигучи (Япония) — 64,78…

11. Мария Сотскова (Россия) — 50,38.

Сюрприз-эффект — так можно описать то, что демонстрируют ученики Этери Тутберидзе с начала этого сезона. Те, кто помладше пока поражают тем, что делают на тренировках, взять ту же 11-летнюю Веронику Жилину, уже владеющую четверным тулупом и сальховом. Те, кто постарше — становятся хэдлайнерами соревнований. Александра Трусова, безо всяких анонсов, приземлила в Японии четыре четверных прыжка, а Анна Щербакова — два четверных лутца — в США.

Надежда на сюрприз

Алена Косторная с первой попытки сделала в Финляндии два тройных акселя в произвольной программе на международных соревнованиях. При том, что еще в сентябре на контрольных прокатах речь не шла даже об одном. На этом фоне многие болельщики Алины Загитовой стали предполагать, что на официальных соревнованиях она тоже безо всякого предупреждения прыгнет какой-то ультра-си. Косвенно подкрепила эту надежду и Инна Гончаренко, побывавшая в гостях у «СЭ»: «Почему вы думаете, что Алина не учит четверной прыжок?».

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Минипобеда над Медведевой и компанией

Однако заявки с планируемыми наборов прыжков в программах участниц этапа «Гран-при» во Франции в одночасье рассеяли эти иллюзии — Загитова новых сложных элементов добавлять не стала. Однако премьера ее нового показательного номера, посвященного ушедшей из жизни матери Даниила Глейхенгауза, на сайте Первого канала, произвела даже куда более яркое впечатление, чем просто сложный прыжок. Почему?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CNXepcFmWBg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-первых, сам формат презентации гала-номера — еще никогда показательные номера фигуристов не снимались отдельно телеканалом и не демонстрировались до соревновательных выступлений. Во-вторых, Загитову доводилось видеть разной, но проникновенно рассказывающей истории на льду — никогда. А, в третьих, это была минипобеда над Евгенией Медведевой, Елизаветой Туктамышевой и теми же Трусовой и Щербаковой.

Упомянутый квартет явно бросил все силы на технику. Медведева на канадском этапе «Гран-при» исполняла один из номеров для летних шоу в платье, cшитом для нее в 2017 году еще у Тутберидзе для произвольной программы от Ильи Авербуха. Туктамышева в США катала прошлогоднюю короткую программу, признавшись в интервью «СЭ», что этот сезон сложнее прошлого и она полностью сосредоточена на соревнованиях. Трусовой и Щербаковой были просто оставлены прошлогодние показательные еще с юниорских времен. Олимпийская чемпионка же представила не только совершенно новую программу, но и в кардинально отличающемся образе по сравнению с «Badguy».

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Аксель чуть не помешал

Сюрприз в технике ожидался от Косторной, которая заявила тройной аксель и в короткой программе. После этого фигуристка сразу же стала считаться фаворитом в противостоянии с Загитовой, так как перевес в базовой стоимости элементов был уже неоспоримо в ее пользу. Хотя риск в подобном усложнении конечно же присутствовал. Во-первых, новый прыжок мог разрушить эффект целостности «Ангела», а, во-вторых, мог и не получиться идеально, ведь даже в Финляндии второй тройной аксель получился недокрученным.



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Хотя в принципе о соперничестве между россиянками думать не хотелось. Ведь после двух напряженных этапов серии с дискуссиями вокруг четверных прыжков, возрастного ценза и судейства ожидалось выступление двух фигуристок, которых все специалисты с начала сезона хвалят именно за катание, не углубляясь в исполняемые ими прыжки.

Однако даже не самый придирчивый взгляд бы заметил, что тройной аксель Алены получился не идеальным, а также то, что в катании фигуристки все присутствовала какая-то нервность. Тот факт, что текущие 47,84 балла за технику превратились в 42,98 мог означать только одно: у судей к Косторной серьезные претензии. Как выяснилось, арбитры обнаружили у фигуристки недокрут на акселе и неясное ребро на тройном лутце- не самом уверенном прыжке Алены. Как итог, 76,55 балла — лучший результат в короткой программе из дебютанток взрослого сезона, однако меньше, чем у нее же самой на турнире в Финляндии. После объявления оценок Косторная явно была недовольна собой: мол, и зачем я его прыгала? Однако позже выяснится, что 1,45 — именно столько составила разница между идеальным двойным акселем и недокрученным тройным, окажутся совершенно не лишними в борьбе за лидерство с Загитовой.

Вечер нетипичных ошибок

Алина, закрывавшая первый день женских соревнований, была женственна, чувственна и невероятно органична в своей лирической программе под тягучий вокал Ясмин Леви. Однако ее очень серьезно подвел фирменный элемент — каскад из тройных лутца и риттбергера. На нем она потеряла по сравнению со своими успешными выступлениями, как минимум, пять баллов. Почему так произошло?