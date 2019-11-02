Косторная рискнула и захватила лидерство во Франции. Загитова с ошибками — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Гренобле, Алина Загитова
Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Гренобле, Алина Загитова
Этап «Гран-при». Гренобль, Франция
Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 76,55
2. Алина Загитова (Россия) — 74,24
3. Мэрайя Белл (США) — 70,25
4. Старр Эндрюс (США) — 66,59
5. Вакаба Хигучи (Япония) — 64,78…
11. Мария Сотскова (Россия) — 50,38.
Алена Косторная с первой попытки сделала в Финляндии два тройных акселя в произвольной программе на международных соревнованиях. При том, что еще в сентябре на контрольных прокатах речь не шла даже об одном. На этом фоне многие болельщики Алины Загитовой стали предполагать, что на официальных соревнованиях она тоже безо всякого предупреждения прыгнет
Однако заявки с планируемыми наборов прыжков в программах участниц этапа «Гран-при» во Франции в одночасье рассеяли эти иллюзии — Загитова новых сложных элементов добавлять не стала. Однако премьера ее нового показательного номера, посвященного ушедшей из жизни матери Даниила Глейхенгауза, на сайте Первого канала, произвела даже куда более яркое впечатление, чем просто сложный прыжок. Почему?
Упомянутый квартет явно бросил все силы на технику. Медведева на канадском этапе «Гран-при» исполняла один из номеров для летних шоу в платье, cшитом для нее в 2017 году еще у Тутберидзе для произвольной программы от Ильи Авербуха. Туктамышева в США катала прошлогоднюю короткую программу, признавшись в интервью «СЭ», что этот сезон сложнее прошлого и она полностью сосредоточена на соревнованиях. Трусовой и Щербаковой были просто оставлены прошлогодние показательные еще с юниорских времен. Олимпийская чемпионка же представила не только совершенно новую программу, но и в кардинально отличающемся образе по сравнению с «Badguy».
Сюрприз в технике ожидался от Косторной, которая заявила тройной аксель и в короткой программе. После этого фигуристка сразу же стала считаться фаворитом в противостоянии с Загитовой, так как перевес в базовой стоимости элементов был уже неоспоримо в ее пользу. Хотя риск в подобном усложнении конечно же присутствовал.
Хотя в принципе о соперничестве между россиянками думать не хотелось. Ведь после двух напряженных этапов серии с дискуссиями вокруг четверных прыжков, возрастного ценза и судейства ожидалось выступление двух фигуристок, которых все специалисты с начала сезона хвалят именно за катание, не углубляясь в исполняемые ими прыжки.
Однако даже не самый придирчивый взгляд бы заметил, что тройной аксель Алены получился не идеальным, а также то, что в катании фигуристки все присутствовала
Алина, закрывавшая первый день женских соревнований, была женственна, чувственна и невероятно органична в своей лирической программе под тягучий вокал Ясмин Леви. Однако ее очень серьезно подвел фирменный элемент — каскад из тройных лутца и риттбергера. На нем она потеряла по сравнению со своими успешными выступлениями, как минимум, пять баллов. Почему так произошло?