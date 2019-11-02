Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

Павлюченко и Ходыкин ранее дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года. Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.