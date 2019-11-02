Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
11
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Вашингтон Кэпиталз
Баффало Сэйбрз
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
1.11
Дижон
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
1.11
Хоффенхайм
Падерборн
30
Хоккей. КХЛ
1.11
Авангард
Амур
32
Хоккей. КХЛ
1.11
Сочи
Динамо Р
32
Хоккей. КХЛ
1.11
Металлург Мг
Динамо Мн
ОТ
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
34Хоккеисты СКА врезались в судей, получали по лицу и не замечали детей. Фото зарубы в Подольске
39За «Спартак» в матче с «Йокеритом» болели даже бабушки
1 ноября, источник: ТАСС

Павлюченко и Ходыкин лидируют после короткой программы на этапе Гран-при

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 1 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

Наверх
Источник: Reuters

По итогам короткой программы фигуристы набрали 76,59 балла. Второе место занимает российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,77), третьими идут американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (68,65).

Павлюченко и Ходыкин ранее дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года. Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19.

Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.

 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Матч «Зенит» — ЦСКА и еще три игры откроют программу тура РПЛ
Загитова проиграла соотечественнице на этапе Гран-при в Гренобле
Московский ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги
Матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск» перенесен из-за запрета полиции
Россиянин стал голкипером месяца в Американской хоккейной лиге
Пуговица лишила россиян целого балла в ритм-танце на Гран-при
Промес оформил дубль за пять минут в игре чемпионата Нидерландов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь