Тарасова оценила короткие программы Косторной и Загитовой в Гренобле

«Мне очень понравились Загитова и Косторная. Алёна прыгнула аксель в три с половиной оборота, она чувствовала неудобство, но этого не показала. У неё хороший конёк, а также высоченные прыжки. Они все работают в одной группе, и они не друг против друга, а наоборот, каждый старается показать свои возможности, это и есть рост группы.

У Алины был недокрут и не было выезда в риттбергере, с двух ракурсов это показали, а также у неё был короткий выезд. Косторной поставили 76 баллов, у неё был потрясающий тройной аксель, но она в нём прямо стояла, то есть она прыгнула мужской прыжок на огромной высоте, ее на выезде тоже занесло. Я считаю, Алина очень хорошо катает программу, она делает это чувственно. Загитова изменилась в совершенстве, но тройной аксель — это прыжок ультра си, он должен оцениваться судьями, у него другая шкала трудности, — приводит слова Тарасовой Sport24.