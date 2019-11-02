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01:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарасова оценила короткие программы Косторной и Загитовой в Гренобле

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиянок в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле. Алёна Косторная одержала победу, Алина Загитова стала второй, а Мария Сотскова — 11-й.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне очень понравились Загитова и Косторная. Алёна прыгнула аксель в три с половиной оборота, она чувствовала неудобство, но этого не показала. У неё хороший конёк, а также высоченные прыжки. Они все работают в одной группе, и они не друг против друга, а наоборот, каждый старается показать свои возможности, это и есть рост группы.

У Алины был недокрут и не было выезда в риттбергере, с двух ракурсов это показали, а также у неё был короткий выезд. Косторной поставили 76 баллов, у неё был потрясающий тройной аксель, но она в нём прямо стояла, то есть она прыгнула мужской прыжок на огромной высоте, ее на выезде тоже занесло. Я считаю, Алина очень хорошо катает программу, она делает это чувственно. Загитова изменилась в совершенстве, но тройной аксель — это прыжок ультра си, он должен оцениваться судьями, у него другая шкала трудности, — приводит слова Тарасовой Sport24.

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