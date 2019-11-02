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14:44 (мск), источник: ТАСС

Тарасова назвала чувственным выступление Загитовой в короткой программе Гран-при Франции

МОСКВА, 2 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Выступление олимпийской чемпионки 2018 года российской фигуристки Алины Загитовой в короткой программе этапа Гран-при во французском Гренобле получилось чувственным. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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Источник: РИА "Новости"

Девушки представили короткие программы в рамках французского этапа в пятницу. 17-летняя Загитова с результатом 74,24 балла идет на втором месте, лидирует 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная (76,55).

«Загитова очень чувственно катает свою программу, она очень изменилась, она очень легкая, так же хорошо прыгает, как и раньше, — сказала Тарасова. — Но сегодня у нее получился не самый лучший каскад лутц-риттбергер. Мне показалось, что на риттбергере она недокрутила, к тому же получился короткий выезд, потому что ее на этом прыжке немножко повело назад. Но я считаю, что она очень хорошо каталась, у нее очень хорошие прыжки и вращения, и эта программа ей очень идет».

«Косторная очень легко катается, и она прыгнула тройной аксель — элемент “ультра си”, мужской прыжок, который прыгают лишь несколько фигуристок в мире, — продолжила Тарасова. — На выезде с акселя ее тоже немного повело, но она успела сделать свой коронный шпагат, тем самым увеличив оценку за элемент».


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Судьи поставили Косторной недокрут на тройном акселе, а у Загитовой, помимо недокрута на тройном риттбергере в каскаде, арбитры усмотрели неверное ребро на тройном лутце. Кроме того, судьи оштрафовали Загитову на один балл за нарушение во времени, отведенном на исполнение программы. «Я думаю, что судьи в основном судили правильно, они обе очень хорошо катались, но у Алены в программе есть “ультра-си”, вся молодежь сейчас устремилась к Олимпийским играм, к элементам “ультра-си”, и это нельзя не учитывать», — отметила специалист.

«Самарин прогрессирует»

Ранее на этапе во Франции короткие программы представили мужчины, российский фигурист Александр Самарин с результатом 98,48 балла занимает промежуточное второе место, лидирует американец Натан Чен (102,48).

«Саша Самарин молодец, он взялся за одну из самых тяжелых программ, она ему идет, он прогрессирует, старается, жаль, что аксель подпортил впечатление, — сказала Тарасова. — Но это начало сезона, он на своем заслуженном месте. Чен тоже подпортил аксель, но программа и стиль, которые ему поставила Ше-Линн Бурн, незабываемые».

Произвольную программу на этапе во Франции женщины и мужчины покажут в субботу.

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