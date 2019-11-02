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09:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Загитова проиграла короткую программу. Сможет ли она все исправить?

На этапе «Гран-при» во Франции олимпийская чемпионка должна догонять 16-летнюю одногруппницу Алену Косторную.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Этап «Гран-при»
Гренобль, Франция
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 76,55
2. Алина Загитова (Россия) — 74,24
3. Мэрайя Белл (США) — 70,25
4. Старр Эндрюс (США) — 66,59
5. Вакаба Хигучи (Япония) — 64,78…
11. Мария Сотскова (Россия) — 50,38.

После короткой программы на этапе «Гран-при» во французском Гренобле олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова занимает второе место. Она, набрав 74,24 балла, уступает Алене Косторной, у которой 76,55 балла.

На самом деле, в том, что Загитова не лидирует после первого дня соревнований, нет ничего страшного. Такое уже бывало, и не раз. И порой все заканчивалось хорошо.

Так, в свой первый взрослый сезон (2017/18) россиянка на своем дебютном этапе «Гран-при» в Китае и вовсе была только четвертой, правда, уступала лидеру, канадке Габриэль Дэйлман, всего 1,21 балла — настолько велика была плотность. В итоге Загитова стала первой.

История повторилась две недели спустя на этапе во Франции. Загитова завалила короткую программу, заняв только 5-е место. Отставание от лидера, Кэйтлин Осмонд из Канады, составляло 6,59 балла. В произвольной россиянка убрала всех за явным преимуществом и снова выиграла.

То же самое было и в финале «Гран-при». Короткую тогда выиграла Осмонд, обогнав Загитову на 0,77 балла. Дальше повторился сценарий из Франции и Китая.

На этом, правда, хорошие истории заканчиваются. На ЧМ-2018 россиянка уступила в короткой Каролине Костнер из Италии 0,76 балла, а потом развалилась в произвольной. Правда, в Милан Загитова приехала выжатой как лимон и физически, и морально.

А в финале Гран-при-2018/19 и в короткой, и в произвольной программах лучше была Рика Кихира — японка была в отменной форме и подавляла соперниц тройным акселем. В короткой так и вовсе случился мировой рекорд (82,51).

Во время загрузки произошла ошибка.

Могла ли Загитова не проиграть?

И сейчас, в общем, похожая история. В том смысле, что у Косторной, как и у Кихиры, есть тройной аксель и в произвольной программе она собирается исполнять его дважды.


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В чем была сила Загитовой в первый взрослый сезон, когда она спокойно отыгрывалась после неудач в первый день? У нее был самый сложный контент, да еще и по старым правилам все прыжки она делала во второй половине программы, получая за это надбавки.

Теперь такого преимущества у россиянки нет. Во-первых, изменились правила, а, во-вторых, появились новые, технически более совершенные конкурентки.

Теперь в роли Загитовой двухлетней давности выступают Александра Трусова и Анна Щербакова — проигрывая в короткой, они затем убивают всех соперниц своей сложнейшей произвольной программой с несколькими четверными прыжками. Понятно, что их еще нужно исполнить, но пока все складывалось удачно.

Могла ли Загитова не проиграть? Да. Базовая стоимость ее заявленного прыжкового набора — 19,93 балла. У Косторной — 24,35. Вращения у них одинаковые, все исполнены на четвертый уровень, равно как и дорожка шагов. Соответственно, разница в 4,42 балла не в пользу Загитовой. Дальше все зависит от исполнения. Ну и, конечно, по второй оценке — за компоненты — Алина пока сильнее. То есть эти 4,42 балла разницы в прыжках вполне отыгрываемы. Но не вышло.

Подвел фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера. На втором прыжке судьи нашли недокрут, как результат — базовая стоимость сползла с 10,80 до 8,62, да еще и исполнение заминусовали на 1.15 балла, так что на выходе получились скромные 7,49. Плюс еще балл штрафа — то ли за то, что не уложилась во время, то ли за то, что с задержкой начала выступление.

Правда, Косторная тоже не справилась со своим самым сложным элементом — тройным акселем. Был недокрут со сползанием базовой стоимости и небольшим минусом за исполнение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Да, компоненты у Загитовой ожидаемо выше — 36,92 против 33,57 у Косторной. Но разница не такая и большая. Все оценки у Алены — выше 8 баллов, самая низкая — 8,29. Для фигуристки, проводящей первый взрослый сезон и, по сути, первый большой взрослый турнир — это очень хорошо. Впрочем, из трех суперюниорок Этери Тутберидзе все специалисты в этом плане выделяли именно Косторную, называя ее катание наиболее зрелым.

Так сможет ли Загитова отыграться?

Теоретически — да. 2,21 балла разницы — не такое уж и критическое отставание. Но, как уже говорил, проблема в том, что теперь у нее не самый сложный и дорогой контент в произвольной программе — убивать наповал больше нечем. Даже каскад из тройных лутца и риттбергера стоит первым, а не во второй половине, как часто бывало раньше. То есть надбавки в 10% не будет, а в команде Тутберидзе обычно очень хорошо просчитывают такие детали. Возможно, Загитова сейчас просто не в той форме, чтобы ставить каскад во вторую часть — она ведь и в короткой прыгала его первым.

А у Косторной заявлены два тройных акселя — сольно и с двойным тулупом. Базовая стоимость в сумме — 17,3 балла. А уж если сделать на плюсы, учитывая, что и разница в компонентах не такая большая… Правда, их нужно еще сделать. В этом вся загвоздка. Тогда как Загитова не раз доказывала, что способна собраться и выдать чистый прокат. Словом, интрига жива. В субботу вечером будет жарко?

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