Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Интер
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург Пингвинз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Марсель
Лилль
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Уотфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Атлетико
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл Предаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Страсбур
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Бернли
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Леванте
Барселона
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Вольфсбург
30
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Майнц
80
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Боруссия М
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Бавария
51
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Фрайбург
22
Хоккей. КХЛ
17:30
Нефтехимик
Ак Барс
42
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Бетис
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Наполи
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Северсталь
21
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Локомотив
12
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Адмирал
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Торпедо
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Тамбов
12
Футбол. Зарубежный
15:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Валенсия
12
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Автомобилист
35
Хоккей. НХЛ
3.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
3.11
Бостон Брюинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.11
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.11
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.11
Филадельфия Флайерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
3.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
3.11
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Ахмат
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
ЦСКА
03
Хоккей. НХЛ
3.11
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
3.11
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
3.11
Вегас Голден Найтс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
3.11
Сан-Хосе Шаркс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
3.11
Лос-Анджелес Кингз
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
13Березуцкие разбили кубок, а Аршавин нос. Вы помните, каким был Кубок России раньше
39За «Спартак» в матче с «Йокеритом» болели даже бабушки
17:38 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят во французском Гренобле.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64). Россиянин Сергей Воронов занял шестое место (220,98), Антон Шулепов — 11-е (183,98).

Читайте также
Фигурист Самарин идет вторым после короткой программы на этапе Гран-при во Франции

Для Чена этап во Франции стал вторым в текущем сезоне. На турнире в Лас-Вегасе, который прошел в октябре, он также одержал победу, что позволило ему стать первым фигуристом во всех дисциплинах, которому удалось квалифицироваться в финал Гран-при сезона-2019/20. 20-летний американец дважды выигрывал финал серии Гран-при и один раз занимал второе место, в его активе также бронзовая медаль Олимпийских игр (2018) и две золотые награды чемпионатов мира (2018, 2019).

Самарин — серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка России, на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов России. Самарин провел первый этап Гран-при в текущем сезоне, в следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве (15—17 ноября). Самарин в третий раз выступал на этапе Гран-при во Франции и показал лучший результат, ранее он становился четвертым и третьим. Кроме того, он показал лучший результат среди российских фигуристов на этапах Гран-при в текущем сезоне, ранее третье место на этапе в США занял Дмитрий Алиев.


Нажмите,
чтобы включить звук

Позднее в субботу танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами, также свои произвольные программы представят девушки и спортивные пары. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Уфа» вновь остановила лидера. «Локо» не победил команду Евсеева
Гол Ордеца на последних секундах спас «Динамо» от поражения в ЧР
Чемпион ОИ по боксу из РФ защитил интерконтинентальный титул WBO
Самарин — 2-й на первом для себя этапе Гран-при, он дважды упал
Боец UFC высмеял Нурмагомедова
Гол Мелкадзе принес победу «Тамбову» в матче РПЛ с «Сочи»
СКА выдал лучший хоккей за месяц, его хватило только на период
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь