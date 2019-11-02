Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции

Источник: РИА "Новости"

По сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64). Россиянин Сергей Воронов занял шестое место (220,98), Антон Шулепов — 11-е (183,98).

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Для Чена этап во Франции стал вторым в текущем сезоне. На турнире в Лас-Вегасе, который прошел в октябре, он также одержал победу, что позволило ему стать первым фигуристом во всех дисциплинах, которому удалось квалифицироваться в финал Гран-при сезона-2019/20. 20-летний американец дважды выигрывал финал серии Гран-при и один раз занимал второе место, в его активе также бронзовая медаль Олимпийских игр (2018) и две золотые награды чемпионатов мира (2018, 2019).

Самарин — серебряный призер чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призер юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка России, на его счету две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов России. Самарин провел первый этап Гран-при в текущем сезоне, в следующий раз россиянин выступит на этапе серии в Москве ( 15—17 ноября ). Самарин в третий раз выступал на этапе Гран-при во Франции и показал лучший результат, ранее он становился четвертым и третьим. Кроме того, он показал лучший результат среди российских фигуристов на этапах Гран-при в текущем сезоне, ранее третье место на этапе в США занял Дмитрий Алиев.



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Позднее в субботу танцевальные дуэты выступят с произвольными танцами, также свои произвольные программы представят девушки и спортивные пары. Этап Гран-при в Гренобле завершится в субботу.