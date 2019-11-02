Фигурист Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место на третьем этапе серии
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место на третьем этапе серии
По сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64). Россиянин Сергей Воронов занял шестое место (220,98), Антон Шулепов — 11-е (183,98).
Для Чена этап во Франции стал вторым в текущем сезоне. На турнире в
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