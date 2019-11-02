Фигуристу Самарину стыдно за падение в произвольной программе на этапе во Франции
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 2 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер этапа серии
Самарин выполнил в произвольной программе каскад «четверной лутц — тройной тулуп», но затем допустил сразу несколько ошибок. В итоге по сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), третьим стал француз Кевин Эймос (254,64).
«Допустил обидные ошибки, но прогресс виден, результат повышается — это самое главное, я стал вторым, приятно, — отметил Самарин. — Но голову нужно держать под контролем, грубейшие ошибки получались
Самарин рассказал, что его произвольная программа посвящена отношению людей и социальных сетей: «В программе я рассказываю о борьбе человека с соцсетями, я тот, кто решает, где ему лучше остаться. Это рассказ о ситуации XXI века».
Спортсмен поблагодарил за поддержку тренеров и болельщиков. «Всем огромное спасибо за поддержку, я получил много приятных комментариев после короткой программы, все держали за меня кулаки, невероятная поддержка. Спасибо моим тренерам, которые поддерживали меня здесь, которые остались в ЦСКА», — сказал фигурист.
Следующим стартом для Самарина станет выступление на этапе