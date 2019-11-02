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19:51 (мск), источник: Sport24

Самарин — второй на первом для себя этапе Гран-при. Он сделал самый крутой каскад, но два раза упал

С Ченом россиянин пока конкурировать не может.

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Источник: AP 2019

Расписание второго дня французского Гран-при в точности повторяло то, что было в пятницу. Первыми стартовали мужчины.

Никаких сомнений победа чемпиона мира Нэтана Чена не вызывала. Он выиграл и обеспечил себе выход в финал серии. В программе не все вышло так, как фигурист хотел: заявленный первый прыжок — каскад четверной лутц + тройной тулуп у Чена не получился, он исполнил лутц сольно, а ко второму прыжку, тройному лутцу, добавил двойной тулуп. Также практически все выезды с прыжков американец сделал с тройками. Но 194,68 балла было вполне достаточно для первого места. Такие оценки сейчас может набирать только Юдзуру Ханю, но его в Гренобле не было. Кстати, если сравнивать выступления двух топов, то пока японец выглядит круче.

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Российский фигурист Александр Самарин шел вторым после короткой программы. На этой позиции он и остался, набрав суммарно 265,10 балла. Он снова блестяще исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп в начале своей произвольной программы, но затем упал с четверного флипа. Следующий прыжок, четверной тулуп, фигурист сделал идеально чисто на хорошие плюсы. Но к концу программы посыпались ошибки: степ-аут и падение с тройного лутца, каскад триксель + двойной тулуп на минусы, как и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Зато все непрыжковые элементы оценены техспецом на высший уровень — четвертый. 166,62 балла — это третий результат дня, но запаса хватило для серебра на этапе.

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С бронзой остался француз Кевин Аймо. Он выложился на максимум, даже не мог долгое время успокоиться после своего проката: плакал и плакал. Кевин улучшил свой личный рекорд на 5 баллов, получил 172,14 балла за произвольную программу.

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Ученик Тутберидзе Морис Квителашвили практически идеально откатал свою программу под музыку Челентано. И лишь тулупы сегодня ему не покорились: на одном он сделал «бабочку», но смог выйти из ситуации и прицепил к нему второй тулуп — тройной; на втором тулупе, четверном, Морис сделал степ-аут. Все остальные прыжки выполнил чисто и поднялся на 4-ю строчку со своими 236,38 балла. Морису надо поработать над непрыжковыми элементами, ни у одного нет четвертого уровня.

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Сергей Воронов неплохо начал свою программу с четверного тулупа, но по ее итогу сделал лишь два каскада: триксель + тройной тулуп и тройной тулуп + двойной тулуп + двойной риттбергер, вместо заявленных четырех. К концу своего выступления Сергей уже подустал и допустил две «бабочки»: на лутце и сальхове. Вообще, элементы, которые исполнял фигурист по ходу своей программы, — полная импровизация, заявлял Сергей совершенно другой контент. Воронов поднялся на одну строчку и занял 6 место. По баллам — 220,98.

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В произвольной программе Антона Шулепова чудес не произошло. Петербуржец совершил очень много ошибок и остался на последнем месте. Произвольную программу судьи оценили почти на 30 баллов меньше собственного рекорда — в 120,31 балла. Конечно, ведь четверной сальхов был сделан на две ноги и с недокрутом, триксель с касанием руки о лед во время приземления, на тройном флипе фигурист сделал «бабочку», как и на втором трикселе, а с тройного лутца Антон и вовсе упал, тем самым потеряв за программу два заявленных каскада. Это было ужасно. Общая сумма двух программ — 183,98 балла. Стыдная сумма.

Гран-при Франции. Мужчины. Итоги

1. Нэтан Чен (США) — 297,16
2. Александр Самарин (Россия) — 265,10
3. Кевин Аймо (Франция) — 254,56
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38
5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43
6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98
7. Николя Надо (Канада) — 217,68
8. Сема Уно (Япония) — 215,84
9. Ромен Понсар (Франция) — 215,64
10. Даниэль Самохин (Израиль) — 193,66
11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98


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После мужчин на лед вышли танцоры со своими произвольными программами и буквально зажгли зал.

Бесподобный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, как и ожидалось, снова победил. А по-другому и быть не могло. Ребята невероятно круто и артистично катаются. Потрясающий прокат, очередная крутая постановка. Владение коньком запредельное. Судьи оценили программу в 133,55 балла. Немного не хватило до мирового рекорда. Не за все элементы стоит максимальный уровень, но зато надбавки очень высокие. По сумме двух программ у ребят вырисовывается очень красивое число — 222,24 балла.

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В этом сезоне у всех крутые постановки, и американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — не исключение. Египет очень идет ребятам, а платье Мэдисон — это красота. Ребята кайфовали, публика аплодировала в течение всего проката. Американцы поставили новый рекорд для себя в произвольном танце — 124,15 балла и остались на второй строчке. На следующей неделе мы увидим их в Китае, может, и там им снова удастся повысить свой «сизн бест».

Представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри прокатали свою произвольную программу очень нежно, легко и красиво. «Сизн бест» ребят был 122,63 балла, здесь же они набрали 123,69 балла. Диагональная дорожка оценена техническим специалистом на четвертый уровень, а судьи еще и добавили большими плюсами, поэтому GOE равен почти трем баллам. По сумме двух программ итальянцы набрали 203,34 балла и остались с бронзой.

Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, в принципе, неплохо откатал свою программу, но ребятам не хватает уверенности и скорости. Возможно, программа еще сыровата, но музыка из Лары Крофт ученикам Алексеевой/Кустаровой очень подходит. Постановка интересная. На твизлах ребята немного разошлись, но это не сыграло большой роли. А все поддержки и дорожка по диагонали оценена на высший уровень — четвертый. Ребята получили за произвольную программу 109,39 балла. Это чуть меньше, чем было на Skate America. Но зато по сумме двух программ — новый «сизн бест» — 184,44 балла. Тиффани с Джонатаном так и остались на 5-й строчке.

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Гран-при Франции. Танцы. Итоги

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 222,24
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 204,84
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 203,34
4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 188,18
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 184,44
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 183,42
7. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 175,80
8. Мари-Жад Лорьо/ Ромен Ле Гак (Франция) — 166,28
9. Жюли Вагре/Пьер Суке (Франция) — 161,99
10. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 161.73.

Анна Робская

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