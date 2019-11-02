Самарин — второй на первом для себя этапе Гран-при. Он сделал самый крутой каскад, но два раза упал

Источник: AP 2019

Расписание второго дня французского Гран-при в точности повторяло то, что было в пятницу. Первыми стартовали мужчины.

Никаких сомнений победа чемпиона мира Нэтана Чена не вызывала. Он выиграл и обеспечил себе выход в финал серии. В программе не все вышло так, как фигурист хотел: заявленный первый прыжок — каскад четверной лутц + тройной тулуп у Чена не получился, он исполнил лутц сольно, а ко второму прыжку, тройному лутцу, добавил двойной тулуп. Также практически все выезды с прыжков американец сделал с тройками. Но 194,68 балла было вполне достаточно для первого места. Такие оценки сейчас может набирать только Юдзуру Ханю, но его в Гренобле не было. Кстати, если сравнивать выступления двух топов, то пока японец выглядит круче.

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Российский фигурист Александр Самарин шел вторым после короткой программы. На этой позиции он и остался, набрав суммарно 265,10 балла. Он снова блестяще исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп в начале своей произвольной программы, но затем упал с четверного флипа. Следующий прыжок, четверной тулуп, фигурист сделал идеально чисто на хорошие плюсы. Но к концу программы посыпались ошибки: степ-аут и падение с тройного лутца, каскад триксель + двойной тулуп на минусы, как и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Зато все непрыжковые элементы оценены техспецом на высший уровень — четвертый. 166,62 балла — это третий результат дня, но запаса хватило для серебра на этапе.

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С бронзой остался француз Кевин Аймо. Он выложился на максимум, даже не мог долгое время успокоиться после своего проката: плакал и плакал. Кевин улучшил свой личный рекорд на 5 баллов, получил 172,14 балла за произвольную программу.

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Ученик Тутберидзе Морис Квителашвили практически идеально откатал свою программу под музыку Челентано. И лишь тулупы сегодня ему не покорились: на одном он сделал «бабочку», но смог выйти из ситуации и прицепил к нему второй тулуп — тройной; на втором тулупе, четверном, Морис сделал степ-аут. Все остальные прыжки выполнил чисто и поднялся на 4-ю строчку со своими 236,38 балла. Морису надо поработать над непрыжковыми элементами, ни у одного нет четвертого уровня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B4XfTMRJLIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B4XfTMRJLIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B4XfTMRJLIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от moriskvitelashvili_fanclub (@moriskvitelashvili_fanclub)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-11-02T14:50:21+00:00">2 Ноя 2019 в 7:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Воронов неплохо начал свою программу с четверного тулупа, но по ее итогу сделал лишь два каскада: триксель + тройной тулуп и тройной тулуп + двойной тулуп + двойной риттбергер, вместо заявленных четырех. К концу своего выступления Сергей уже подустал и допустил две «бабочки»: на лутце и сальхове. Вообще, элементы, которые исполнял фигурист по ходу своей программы, — полная импровизация, заявлял Сергей совершенно другой контент. Воронов поднялся на одну строчку и занял 6 место. По баллам — 220,98.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bl-GKD5BI1k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В произвольной программе Антона Шулепова чудес не произошло. Петербуржец совершил очень много ошибок и остался на последнем месте. Произвольную программу судьи оценили почти на 30 баллов меньше собственного рекорда — в 120,31 балла. Конечно, ведь четверной сальхов был сделан на две ноги и с недокрутом, триксель с касанием руки о лед во время приземления, на тройном флипе фигурист сделал «бабочку», как и на втором трикселе, а с тройного лутца Антон и вовсе упал, тем самым потеряв за программу два заявленных каскада. Это было ужасно. Общая сумма двух программ — 183,98 балла. Стыдная сумма.

Гран-при Франции. Мужчины. Итоги

1. Нэтан Чен (США) — 297,16

2. Александр Самарин (Россия) — 265,10

3. Кевин Аймо (Франция) — 254,56

4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38

5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43

6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98

7. Николя Надо (Канада) — 217,68

8. Сема Уно (Япония) — 215,84

9. Ромен Понсар (Франция) — 215,64

10. Даниэль Самохин (Израиль) — 193,66

11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98



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После мужчин на лед вышли танцоры со своими произвольными программами и буквально зажгли зал.

Бесподобный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, как и ожидалось, снова победил. А по-другому и быть не могло. Ребята невероятно круто и артистично катаются. Потрясающий прокат, очередная крутая постановка. Владение коньком запредельное. Судьи оценили программу в 133,55 балла. Немного не хватило до мирового рекорда. Не за все элементы стоит максимальный уровень, но зато надбавки очень высокие. По сумме двух программ у ребят вырисовывается очень красивое число — 222,24 балла.

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В этом сезоне у всех крутые постановки, и американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — не исключение. Египет очень идет ребятам, а платье Мэдисон — это красота. Ребята кайфовали, публика аплодировала в течение всего проката. Американцы поставили новый рекорд для себя в произвольном танце — 124,15 балла и остались на второй строчке. На следующей неделе мы увидим их в Китае, может, и там им снова удастся повысить свой «сизн бест».

Представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри прокатали свою произвольную программу очень нежно, легко и красиво. «Сизн бест» ребят был 122,63 балла, здесь же они набрали 123,69 балла. Диагональная дорожка оценена техническим специалистом на четвертый уровень, а судьи еще и добавили большими плюсами, поэтому GOE равен почти трем баллам. По сумме двух программ итальянцы набрали 203,34 балла и остались с бронзой.

Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, в принципе, неплохо откатал свою программу, но ребятам не хватает уверенности и скорости. Возможно, программа еще сыровата, но музыка из Лары Крофт ученикам Алексеевой/Кустаровой очень подходит. Постановка интересная. На твизлах ребята немного разошлись, но это не сыграло большой роли. А все поддержки и дорожка по диагонали оценена на высший уровень — четвертый. Ребята получили за произвольную программу 109,39 балла. Это чуть меньше, чем было на Skate America. Но зато по сумме двух программ — новый «сизн бест» — 184,44 балла. Тиффани с Джонатаном так и остались на 5-й строчке.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B32UyFHJCn2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B32UyFHJCn2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B32UyFHJCn2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Jonathan Guerreiro (@jonathan_guerreiro91)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-20T17:43:31+00:00">20 Окт 2019 в 10:43 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гран-при Франции. Танцы. Итоги

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 222,24

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 204,84

3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 203,34

4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 188,18

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 184,44

6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 183,42

7. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 175,80

8. Мари-Жад Лорьо/ Ромен Ле Гак (Франция) — 166,28

9. Жюли Вагре/Пьер Суке (Франция) — 161,99

10. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 161.73.