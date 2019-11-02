Самарин — второй на первом для себя этапе Гран-при. Он сделал самый крутой каскад, но два раза упал
С Ченом россиянин пока конкурировать не может.
С Ченом россиянин пока конкурировать не может.
Расписание второго дня французского
Никаких сомнений победа чемпиона мира Нэтана Чена не вызывала. Он выиграл и обеспечил себе выход в финал серии. В программе не все вышло так, как фигурист хотел: заявленный первый прыжок — каскад четверной лутц + тройной тулуп у Чена не получился, он исполнил лутц сольно, а ко второму прыжку, тройному лутцу, добавил двойной тулуп. Также практически все выезды с прыжков американец сделал с тройками. Но 194,68 балла было вполне достаточно для первого места. Такие оценки сейчас может набирать только Юдзуру Ханю, но его в Гренобле не было. Кстати, если сравнивать выступления двух топов, то пока японец выглядит круче.
Российский фигурист Александр Самарин шел вторым после короткой программы. На этой позиции он и остался, набрав суммарно 265,10 балла. Он снова блестяще исполнил каскад четверной лутц + тройной тулуп в начале своей произвольной программы, но затем упал с четверного флипа. Следующий прыжок, четверной тулуп, фигурист сделал идеально чисто на хорошие плюсы. Но к концу программы посыпались ошибки:
С бронзой остался француз Кевин Аймо. Он выложился на максимум, даже не мог долгое время успокоиться после своего проката: плакал и плакал. Кевин улучшил свой личный рекорд на 5 баллов, получил 172,14 балла за произвольную программу.
Ученик Тутберидзе Морис Квителашвили практически идеально откатал свою программу под музыку Челентано. И лишь тулупы сегодня ему не покорились: на одном он сделал «бабочку», но смог выйти из ситуации и прицепил к нему второй тулуп — тройной; на втором тулупе, четверном, Морис сделал
Сергей Воронов неплохо начал свою программу с четверного тулупа, но по ее итогу сделал лишь два каскада: триксель + тройной тулуп и тройной тулуп + двойной тулуп + двойной риттбергер, вместо заявленных четырех. К концу своего выступления Сергей уже подустал и допустил две «бабочки»: на лутце и сальхове. Вообще, элементы, которые исполнял фигурист по ходу своей программы, — полная импровизация, заявлял Сергей совершенно другой контент. Воронов поднялся на одну строчку и занял 6 место. По баллам — 220,98.
В произвольной программе Антона Шулепова чудес не произошло. Петербуржец совершил очень много ошибок и остался на последнем месте. Произвольную программу судьи оценили почти на 30 баллов меньше собственного рекорда — в 120,31 балла. Конечно, ведь четверной сальхов был сделан на две ноги и с недокрутом, триксель с касанием руки о лед во время приземления, на тройном флипе фигурист сделал «бабочку», как и на втором трикселе, а с тройного лутца Антон и вовсе упал, тем самым потеряв за программу два заявленных каскада. Это было ужасно. Общая сумма двух программ — 183,98 балла. Стыдная сумма.
1. Нэтан Чен (США) — 297,16
2. Александр Самарин (Россия) — 265,10
3. Кевин Аймо (Франция) — 254,56
4. Морис Квителашвили (Грузия) — 236,38
5. Томоки Хиватаси (США) — 227,43
6. Сергей Воронов (Россия) — 220,98
7. Николя Надо (Канада) — 217,68
8. Сема Уно (Япония) — 215,84
9. Ромен Понсар (Франция) — 215,64
10. Даниэль Самохин (Израиль) — 193,66
11. Антон Шулепов (Россия) — 183,98
После мужчин на лед вышли танцоры со своими произвольными программами и буквально зажгли зал.
Бесподобный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, как и ожидалось, снова победил. А
В этом сезоне у всех крутые постановки, и американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс — не исключение. Египет очень идет ребятам, а платье Мэдисон — это красота. Ребята кайфовали, публика аплодировала в течение всего проката. Американцы поставили новый рекорд для себя в произвольном танце — 124,15 балла и остались на второй строчке. На следующей неделе мы увидим их в Китае, может, и там им снова удастся повысить свой «сизн бест».
Представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри прокатали свою произвольную программу очень нежно, легко и красиво. «Сизн бест» ребят был 122,63 балла, здесь же они набрали 123,69 балла. Диагональная дорожка оценена техническим специалистом на четвертый уровень, а судьи еще и добавили большими плюсами, поэтому GOE равен почти трем баллам. По сумме двух программ итальянцы набрали 203,34 балла и остались с бронзой.
Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, в принципе, неплохо откатал свою программу, но ребятам не хватает уверенности и скорости. Возможно, программа еще сыровата, но музыка из Лары Крофт ученикам Алексеевой/Кустаровой очень подходит. Постановка интересная. На твизлах ребята немного разошлись, но это не сыграло большой роли. А все поддержки и дорожка по диагонали оценена на высший уровень — четвертый. Ребята получили за произвольную программу 109,39 балла. Это чуть меньше, чем было на Skate America. Но зато по сумме двух программ — новый «сизн бест» — 184,44 балла. Тиффани с Джонатаном так и остались на 5-й строчке.
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 222,24
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 204,84
3. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 203,34
4. Оливия Смарт/Адрия Диас (Испания) — 188,18
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 184,44
6. Наталья Калишек/Максим Сподырев (Польша) — 183,42
7. Кэролайн Сусис/Шейн Фирус (Канада) — 175,80
8.
9. Жюли Вагре/Пьер Суке (Франция) — 161,99
10. Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 161.73.
Анна Робская