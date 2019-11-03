«Просто потрясающе»: Тарасова в восторге от произвольного проката Загитовой

Браво! Молодец! Первый элемент понервничала и дальше — все «чистоганом», а уж как прыгнула лутц-риттбергер — просто потрясающе. Судьи, конечно, могут что-то найти, но надо отдать должное, что каталась в кураже. Ей сняли как положено, но сумела избежать штрафа за падение, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Мне очень нравится программа. Люблю эти две музыки, они составляют очень хорошую композицию. Очень эффектная дорожка, здорово танцует, программа на меня производит очень хорошее впечатление. Должна войти в финал Гран-при. Ей очень идет эта програма.