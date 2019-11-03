«Просто потрясающе»: Тарасова в восторге от произвольного проката Загитовой
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в произвольной программе на этапе
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Алины Загитовой в произвольной программе на этапе
Олимпийская чемпионка по итогам двух программ получила 216,06 балла.
Браво! Молодец! Первый элемент понервничала и дальше — все «чистоганом», а уж как прыгнула
В нынешнем сезоне Загитова также примет участие в этапе