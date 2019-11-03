Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе
16-летняя Косторная уверенно откатала произвольную программу, набрав 159,45 балла. В итоге в активе россиянки оказалось 236 баллов по итогам двух программ.
Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку. Несмотря на второе место в произвольной программе, американка Мэрайя Белл оказалась на третьем месте (212,89 балла).
1 ноября Загитова упустила победу в короткой программе. 17-летняя россиянка набрала 74,24 балла за прокат, уступив лидерство Косторной.
Предыдущие два этапа мирового
В прошлом сезоне Загитова упустила победу в финале