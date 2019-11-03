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2 ноября, источник: Lenta.Ru

Загитова упала и осталась без победы на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при в Гренобле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

16-летняя Косторная уверенно откатала произвольную программу, набрав 159,45 балла. В итоге в активе россиянки оказалось 236 баллов по итогам двух программ.

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Другая представительница России Алина Загитова упала во время исполнения произвольной программы и набрала по итогам 216,06 балла, заняв вторую строчку. Несмотря на второе место в произвольной программе, американка Мэрайя Белл оказалась на третьем месте (212,89 балла).

1 ноября Загитова упустила победу в короткой программе. 17-летняя россиянка набрала 74,24 балла за прокат, уступив лидерство Косторной.

Предыдущие два этапа мирового Гран-при прошли без участия Загитовой. Победу на втором этапе одержала другая ученица Этери Тутберидзе 15-летняя Александра Трусова. Ей покорились два мировых рекорда: по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла).

В прошлом сезоне Загитова упустила победу в финале Гран-при, проиграв представительнице Японии Рики Кихире.

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