Тарасова назвала изумительной произвольную программу Косторной во Франции

«Здорово! Просто классно! Она делает акселя лучше Кихиры. Какая высота на втором! Она так точно каталась. Как себя контролировала. У нее такое дарование. Изумительно! Она все слышит, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Это новое поколение приводит нас в восторге. Они так рано все умеют. Они трудились. Они идут на сложнейшие прыжки, не боятся их. Что-то не докрутят — ну и что! Завтра докрутят. А ведь аксель очень страшный прыжок, его даже мужчины боятся. Спасибо большое Сергею Дудакову, Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу».