Загитова: Второе место на этапе Гран-при для меня не разочарование
ГРЕНОБЛЬ (Франция), 2 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила, что второе место на этапе
ГРЕНОБЛЬ (Франция), 2 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила, что второе место на этапе
Загитова на турнире в Гренобле набрала по итогам двух программ 216,06 балла. В субботу произвольной фигуристка не справилась с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер в первой части программы, но сделала данный элемент во второй. Победила на турнире другая россиянка Алена Косторная (236,00).
«Эта ошибка меня взбодрила, потому что я поняла, что элемент (риттбергер) мне нужно прицеплять уже к следующему лутцу. Я до последнего держала себя в напряжении. Я была чуть напряжена и
«Я очень рада, что на трибунах было много русских болельщиков, которые нас всех поддерживали», — добавила фигуристка.