Загитова: Второе место на этапе Гран-при для меня не разочарование

«Эта ошибка меня взбодрила, потому что я поняла, что элемент (риттбергер) мне нужно прицеплять уже к следующему лутцу. Я до последнего держала себя в напряжении. Я была чуть напряжена и из-за этого чуть не доработала. Много над чем надо работать. Для меня второе место — это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают (говорить): не расстраивайся. А с чего я должна вообще расстраиваться? Я не понимаю. Я 150 раз говорила, что главное для меня — выйти и кататься, и не важно, какое место. Место для меня вообще не стимул сейчас», — сказала Загитова журналистам.