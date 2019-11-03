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2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Загитова: Второе место на этапе Гран-при для меня не разочарование

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 2 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила, что второе место на этапе Гран-при во Франции не является для нее разочарованием.

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Источник: AP 2019

Загитова на турнире в Гренобле набрала по итогам двух программ 216,06 балла. В субботу произвольной фигуристка не справилась с каскадом тройной лутц — тройной риттбергер в первой части программы, но сделала данный элемент во второй. Победила на турнире другая россиянка Алена Косторная (236,00).

«Эта ошибка меня взбодрила, потому что я поняла, что элемент (риттбергер) мне нужно прицеплять уже к следующему лутцу. Я до последнего держала себя в напряжении. Я была чуть напряжена и из-за этого чуть не доработала. Много над чем надо работать. Для меня второе место — это вообще никакое не разочарование. Некоторые мне уже начинают (говорить): не расстраивайся. А с чего я должна вообще расстраиваться? Я не понимаю. Я 150 раз говорила, что главное для меня — выйти и кататься, и не важно, какое место. Место для меня вообще не стимул сейчас», — сказала Загитова журналистам.

«Я очень рада, что на трибунах было много русских болельщиков, которые нас всех поддерживали», — добавила фигуристка.

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