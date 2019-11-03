«Это было шикарно, я кайфовала». Волчкова восхитилась выступлением Косторной на Гран-при Франции

«Конечно, это было шикарно, тут даже сложно что-то говорить, я кайфовала от проката Косторной. Сможет ли Алена бороться с Трусовой и Щербаковой без четверных? Нужно дождаться, когда все девочки соберутся на чемпионате России, сейчас загадывать тяжело, поэтому рассуждать о том, кто из них будет лучше, не хочется. Каждая из них настолько хороша, что сравнивать их мне бы не хотелось. Пока мы наслаждаемся девочками на этапах Гран-при, финал все расставит на свои места, как и чемпионат России. Что касается падения Алины, то можно учесть тот факт, что это начало сезона, все ошибаются. Хватит ли места Загитовой в сборной? Она будет бороться за место под солнцем, нельзя говорить, что она в чем-то хуже. Давайте не будем забывать о качестве ее катания», — сказала Волчкова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.