Косторная не рассчитывала на что-то выдающееся на этапе Гран-при во Франции

Источник: Reuters

Косторная на турнире в Гренобле по сумме прокатов набрала 236,00 балла. В произвольной программе фигуристка исполнила в программе два тройных акселя, а на тройном флипе судьи усмотрели неясное ребро.

«На каждые соревнования я еду, не зная, что будет на них. Мама меня всегда настраивает, что есть вариант того, что ты не попадешь на пьедестал, и не надо этому удивляться, звонить и плакать, потому что это первый год (на взрослом уровне). Когда я выигрываю, у меня по этой причине двойная радость, потому что я не рассчитываю особо на что-то выдающееся», — сказал Косторная журналистам.

«Есть над чем работать, потому что программа все равно была отработана не до конца. Технические специалисты видят все элементы по-своему. Да, там есть, что исправлять, но в целом исполнение было уже лучше, чем вчера. Обниматься с тройным акселем я буду, когда я смогу его сделать, выйдя без разминки на любое шоу. Тогда — да, а пока мне требуется время, чтобы зайти в прыжок, размять его. Пока это не то», — добавила фигуристка.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Косторная отметила, что восклицательный знак в протоколе на флипе, свидетельствующий о неясном ребре, — «это предупреждение о том, что если не следить за этим прыжком, будет уже зафиксировано неправильное ребро, на чем можно потерять очень много баллов». «Я никогда не отслеживала флип, потому что я и лутц раньше прыгала с внутреннего ребра (лутц по правилам исполняется с внешнего ребра — прим. РИА Новости)», — добавила фигуристка.