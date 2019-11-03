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2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Косторная не рассчитывала на что-то выдающееся на этапе Гран-при во Франции

ГРЕНОБЛЬ (Франция), 2 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российская фигуристка Алена Косторная заявила, что не рассчитывала на большой успех на этапе Гран-при во Франции.

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Источник: Reuters

Косторная на турнире в Гренобле по сумме прокатов набрала 236,00 балла. В произвольной программе фигуристка исполнила в программе два тройных акселя, а на тройном флипе судьи усмотрели неясное ребро.

«На каждые соревнования я еду, не зная, что будет на них. Мама меня всегда настраивает, что есть вариант того, что ты не попадешь на пьедестал, и не надо этому удивляться, звонить и плакать, потому что это первый год (на взрослом уровне). Когда я выигрываю, у меня по этой причине двойная радость, потому что я не рассчитываю особо на что-то выдающееся», — сказал Косторная журналистам.

«Есть над чем работать, потому что программа все равно была отработана не до конца. Технические специалисты видят все элементы по-своему. Да, там есть, что исправлять, но в целом исполнение было уже лучше, чем вчера. Обниматься с тройным акселем я буду, когда я смогу его сделать, выйдя без разминки на любое шоу. Тогда — да, а пока мне требуется время, чтобы зайти в прыжок, размять его. Пока это не то», — добавила фигуристка.


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Косторная отметила, что восклицательный знак в протоколе на флипе, свидетельствующий о неясном ребре, — «это предупреждение о том, что если не следить за этим прыжком, будет уже зафиксировано неправильное ребро, на чем можно потерять очень много баллов». «Я никогда не отслеживала флип, потому что я и лутц раньше прыгала с внутреннего ребра (лутц по правилам исполняется с внешнего ребра — прим. РИА Новости)», — добавила фигуристка.

На тренировках Косторная боролась за то, чтобы исполнить аксель в три с половиной оборота. В прокате она исполнила оба акселя чисто. «Я и на тренировке в “Самбо-70” изо дня в день его делаю. И нет уже большого ужаса в том, что у меня что-то не получилось, и также нет такой уж радости от того, что я его сделала. Он входит в работу. Не волновалась перед акселем, шла на него без мысли в голове — тело само сделает», — сказала она.

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