Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при во Франции
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии
По итогам двух программ фигуристы набрали 207,58 балла. Второе место заняла российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56), третьими стали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).
Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского
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