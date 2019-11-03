Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар на этапе Гран-при во Франции

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По итогам двух программ фигуристы набрали 207,58 балла. Второе место заняла российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,56), третьими стали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).

Мишина и Галлямов проводят первый сезон на взрослом уровне, фигуристы являются чемпионами мира среди юниоров (2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2018), а также победителями финала юниорского Гран-при сезона-2018/19. Павлюченко и Ходыкин дважды становились бронзовыми призерами этапов Гран-при. Также на их счету победа на чемпионате мира среди юниоров 2018 года.

Ранее на первом этапе Гран-при в США Павлюченко и Ходыкин также заняли второе место. Таким образом, результат на этапе Гран-при во Франции позволил российской паре квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря.