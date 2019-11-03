Фигуристка Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии Гран-при

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Российские спортсмены завоевали на этапе пять наград: помимо золота Косторной и серебра Загитовой, медаль высшего достоинства завоевала спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные награды выиграли Александр Самарин и пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Загитова проиграла, но не расстроилась

Первой среди российских фигуристок на лед арены Patinoire Polesud для представления произвольной программы вышла Мария Сотскова. Ее выступление в короткой программе получилось неудачным, в произвольной 19-летней россиянке не удалось реабилитироваться. Все прыжковые элементы у Сотсковой получились с недокрутами, кроме того, она допустила два падения. Суммарно фигуристка набрала за два проката лишь 144,89 балла и заняла последнее, 11-е место.

«По возвращении домой мне есть много над чем подумать, разобрать ошибки в подготовке, в работе, — сказала Сотскова после окончания выступления. — Я не буду приостанавливать тренировки, но мои выступления пока под вопросом. Про чемпионат России не буду загадывать, время до него еще есть, так что буду работать над собой — над своим моральным и физическим состоянием».

Олимпийская чемпионка 2018 года, обладательница золотых медалей чемпионата мира, Европы и финала Гран-при Загитова после короткой программы шла на втором месте. Перед стартом нынешнего сезона 17-летняя фигуристка неоднократно подчеркивала, что повзрослела морально и теперь катается в свое удовольствие. Непосредственно перед прокатом произвольной программы лицо спортсменки излучало уверенность в своих силах. И тем удивительнее, что уже на первом прыжковом элементе — каскаде из тройных лутца и риттбергера — Загитова допустила падение.

Комбинация оказалась под угрозой срыва, что чревато огромными потерями в баллах, однако фигуристка собралась с силами и остаток программы докатала без видимых глазу ошибок. И каскад в итоге оказался спасен — Загитова добавила риттбергер к одиночному тройному лутцу во второй половине программы, как это она сделала на Олимпиаде в Пхёнчхане. И все бы хорошо, да только придирчивая техническая бригада обнаружила у россиянки, которая славится своей прыжковой техникой, сразу три недокрута и дважды — неясное ребро на лутцах.

Сама фигуристка заявила, что не придает особого значения итоговым результатам. «Для меня это вообще никакое не разочарование, — ответила Загитова на вопрос ТАСС о том, готова ли она была занять второе место, а не первое. — Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас, я каталась в удовольствие. Я очень рада, что здесь было многих российских болельщиков — они всех поддерживали, в том числе и меня».

«Просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться, — прокомментировал выступление Загитовой в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. — Все будет нормально, она снова войдет в свою привычную форму, это только начало сезона, ничего страшного».

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Идеальный прокат Косторной

Согласно правилам, действующим на Гран-при, лидер после короткой программы катает произвольную предпоследним. Во Франции честь выступать предпоследней выпала Косторной, для который этап в Гренобле стал первым в карьере на взрослом уровне. Еще перед стартом сезона болельщики и эксперты предполагали, что спортсменке будет тяжело бороться за место в сборной как с нынешними лидерами команды — Загитовой, Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, так и со своими подругами по группе Этери Тутберидзе — Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Все дело в том, что даже несмотря на поразительный уровень владения коньком и презентации программ, фигуристка не могла соперничать с конкурентками по набору технических элементов.



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Однако позднее Косторная добавила в свои программы мужской прыжок — тройной аксель. Его стоимость ниже даже самых легких четверных, однако правила Международного союза конькобежцев (ISU) позволяют включать его еще и в короткие программы, чего не скажешь о четверных. И фигуристка сполна этим пользуется. Сейчас в ее программах значится сразу три тройных акселя — один в короткой и два — в произвольной, один из которых идет в каскаде с двойным тулупом.

В Гренобле все три тройных акселя удались Косторной на славу. В короткой программе судьи увидели у нее недокрут, в произвольной же 16-летняя спортсменка не допустила ни единой ошибки и с суммарным результатом 236,00 балла одержала закономерную победу. Третьей стала американка Мэрайя Белл (212,89).

«Ехала ли я за победой? Когда я еду на соревнования, я не знаю, что будет дальше, — призналась Косторная после проката. — Мама настраивает меня, что я могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Первый год [на взрослом уровне], надо больше тренироваться, но когда выигрываю, это двойная радость, так что самое главное — правильно настроиться».

Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе с журналистами назвал прокат Косторной идеальным. «Сложно быть недовольным спортсменами, особенно когда они занимают первую и вторую ступень на пьедестале, — сказал он. — У Алены, считаю, выступление было идеальным — все элементы были выполнены здорово, чистый прокат принес ей победу».

«Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, который оставит нам лишь год до Игр, возможны какие-то изменения, как, например, очередные попытки приравнять спортсменов второй оценкой за компоненты, — сказал ТАСС олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. — Но в данном случае мой фаворит — Косторная, да и многих моих коллег по цеху тоже. А что будет, если рано или поздно она при балансе тройных акселей, которые ей прекрасно удаются, добавит еще и четверной?».

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Самарин взял первое серебро Гран-при в карьере

Самарин завоевал первое в карьере серебро этапа серии Гран-при, ранее он дважды становился третьим — на этапе Гран-при в Канаде в сезоне-2017/18 и на французском этапе в прошлом сезоне. Спортсмен еще год назад взял курс на серьезное усложнение программ — в Гренобле он исполнил два четверных прыжка в короткой программе, но ошибся на тройном акселе, в произвольной выполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп, сделал тулуп в четыре оборота, но упал с тройного лутца.

После проката Самарин признался, что ему было «стыдненько» сорвать тройной лутц, однако он рад второму месту. «Но голову надо держать под контролем», — подытожил фигурист. По сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64), 32-летний россиянин Сергей Воронов стал шестым (220,98).

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, комментируя выступления воспитанника Светланы Соколовской, отметила, что если Самарин не будет ошибаться, то сможет претендовать на большие медали.

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал выступление Самарина в Гренобле достойным. «Достойно стал кататься, великолепная техника. А уверенность еще придет, я не сомневаюсь», — отметил Плющенко.

Воронов не искал оправданий после проката, лишь извинился перед родными и близкими за ошибку, добавив, что лишь он один знает, чего стоит постоянная борьба с собой. «Результат либо есть, либо нет — на данный момент его нет и остальное — лишние разговоры», — сказал фигурист.

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Удачный дебют Мишиной и Галлямова

Еще две медали на Гран-при в Гренобле завоевали российские спортивные пары. Победителями этапа стали Мишина и Галлямов, набравшие в сумме 207,58 балла. Серебро турнира завоевали Павлюченко и Ходыкин (206,56), третьими стали американцы Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (199,40).

Дебютанты взрослого Гран-при Мишина и Галлямов рады тому, что использовали свой шанс на первом подобном турнире в отсутствие пропустивших турнир россиян Натальи Забияко и Александра Энберта и французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре. «Жизнь преподнесла нам подарок, и победа, если честно, стала для нас неожиданностью — прокат идеальным не был», — рассказала Мишина. Теперь чемпионам мира среди юниоров прошлого года предстоит еще одно испытание — на японском этапе серии.

В соревнованиях танцевальных дуэтов предсказуемую победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, побившие в короткой программе свой же мировой рекорд — 88,69 балла, их предыдущее достижение равнялось 88,42 балла. Общая сумма французов — 222,24 балла, вторыми стали американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (204,84), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34).

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро заняли итоговое пятое место (184,44). Загорски, получившая травму на тренировке после сентябрьских контрольных прокатов сборной, призналась, что получила удовольствие от участия в серии. Как отметил после проката Гуррейро, фигуристы осознавали, что из-за травмы партнерши у дуэта не было шансов на попадание в финал.

«Мы знали, что у нас будут сложные этапы, и при хорошей подготовке мы могли бы задумываться над финалом серьезно, но все-таки были не совсем в боевом состоянии — говорить об этом было бы глупо», — подчеркнул Гуррейро.