Фигуристка Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии Гран-при
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии
ГРЕНОБЛЬ /Франция/, 3 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная выиграла первый в карьере взрослый этап серии
Российские спортсмены завоевали на этапе пять наград: помимо золота Косторной и серебра Загитовой, медаль высшего достоинства завоевала спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, серебряные награды выиграли Александр Самарин и пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Первой среди российских фигуристок на лед арены Patinoire Polesud для представления произвольной программы вышла Мария Сотскова. Ее выступление в короткой программе получилось неудачным, в произвольной 19-летней россиянке не удалось реабилитироваться. Все прыжковые элементы у Сотсковой получились с недокрутами, кроме того, она допустила два падения. Суммарно фигуристка набрала за два проката лишь 144,89 балла и заняла последнее, 11-е место.
«По возвращении домой мне есть много над чем подумать, разобрать ошибки в подготовке, в работе, — сказала Сотскова после окончания выступления. — Я не буду приостанавливать тренировки, но мои выступления пока под вопросом. Про чемпионат России не буду загадывать, время до него еще есть, так что буду работать над собой — над своим моральным и физическим состоянием».
Олимпийская чемпионка 2018 года, обладательница золотых медалей чемпионата мира, Европы и финала
Сама фигуристка заявила, что не придает особого значения итоговым результатам. «Для меня это вообще никакое не разочарование, — ответила Загитова на вопрос ТАСС о том, готова ли она была занять второе место, а не первое. — Некоторые мне уже начинают говорить, чтобы не расстраивалась, а с чего я должна расстраиваться, я не понимаю, место для меня вообще не стимул сейчас, я каталась в удовольствие. Я очень рада, что здесь было многих российских болельщиков — они всех поддерживали, в том числе и меня».
«Просто надо продолжать работать, она будет и дальше трудиться и тренироваться, — прокомментировал выступление Загитовой в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. — Все будет нормально, она снова войдет в свою привычную форму, это только начало сезона, ничего страшного».
Согласно правилам, действующим на
Однако позднее Косторная добавила в свои программы мужской прыжок — тройной аксель. Его стоимость ниже даже самых легких четверных, однако правила Международного союза конькобежцев (ISU) позволяют включать его еще и в короткие программы, чего не скажешь о четверных. И фигуристка сполна этим пользуется. Сейчас в ее программах значится сразу три тройных акселя — один в короткой и два — в произвольной, один из которых идет в каскаде с двойным тулупом.
«Ехала ли я за победой? Когда я еду на соревнования, я не знаю, что будет дальше, — призналась Косторная после проката. — Мама настраивает меня, что я могу и не попасть на пьедестал, поэтому не надо этому удивляться, звонить и плакать. Первый год [на взрослом уровне], надо больше тренироваться, но когда выигрываю, это двойная радость, так что самое главное — правильно настроиться».
Хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в беседе с журналистами назвал прокат Косторной идеальным. «Сложно быть недовольным спортсменами, особенно когда они занимают первую и вторую ступень на пьедестале, — сказал он. — У Алены, считаю, выступление было идеальным — все элементы были выполнены здорово, чистый прокат принес ей победу».
«Конечно, этот сезон многое покажет. В следующем, который оставит нам лишь год до Игр, возможны
Самарин завоевал первое в карьере серебро этапа серии
После проката Самарин признался, что ему было «стыдненько» сорвать тройной лутц, однако он рад второму месту. «Но голову надо держать под контролем», — подытожил фигурист. По сумме двух программ 21-летний россиянин набрал 265,10 балла. Первое место занял американец Натан Чен (297,16), замкнул тройку призеров француз Кевин Эймос (254,64), 32-летний россиянин Сергей Воронов стал шестым (220,98).
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал выступление Самарина в Гренобле достойным. «Достойно стал кататься, великолепная техника. А уверенность еще придет, я не сомневаюсь», — отметил Плющенко.
Воронов не искал оправданий после проката, лишь извинился перед родными и близкими за ошибку, добавив, что лишь он один знает, чего стоит постоянная борьба с собой. «Результат либо есть, либо нет — на данный момент его нет и остальное — лишние разговоры», — сказал фигурист.
Еще две медали на
Дебютанты взрослого
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро заняли итоговое пятое место (184,44). Загорски, получившая травму на тренировке после сентябрьских контрольных прокатов сборной, призналась, что получила удовольствие от участия в серии. Как отметил после проката Гуррейро, фигуристы осознавали, что
«Мы знали, что у нас будут сложные этапы, и при хорошей подготовке мы могли бы задумываться над финалом серьезно, но
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