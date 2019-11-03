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13:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Американская фигуристка сняла золотую медаль и отдала россиянке Косторной. Видео

Глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари, вручавший медали победительницам этапа Гран-при Франции по фигурному катанию, спровоцировал забавный инцидент во время торжественного мероприятия.

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10
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10
фотографий
10
фотографий

Награду, полагающуюся победительнице — Алёне Косторной, он вручил американке Мэрайе Белл, занявшей третье место. Когда же фигуристки поняли ошибку, первой сориентировалась Белл и собственноручно наградила Косторную: американка сняла медаль с шеи и надела на Алёну.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Алёна Косторная выиграла этап Гран-при с личным рекордом. Косторная исполнила два тройных акселя в произвольной программе: первый — в каскаде с двойным тулупом, второй — сольный.

Второе место заняла её соотечественница Алина Загитова, россиянка Мария Сотскова стала 11-й.

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