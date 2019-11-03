В Канаде заговорили о «золотой эре» российского фигурного катания

«Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена — они просто невероятны, и не забывайте и об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Это золотая эра для российского женского катания. Нам повезло, что мы стали ее свидетелями», — отметил Бартон.