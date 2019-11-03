В Канаде заговорили о «золотой эре» российского фигурного катания
Канадский спортивный комментатор Тед Бартон поделился мнением о выступлении российских фигуристок на этапах мировой серии
Канадский спортивный комментатор Тед Бартон поделился мнением о выступлении российских фигуристок на этапах мировой серии
Комментатор выделил выступление Алены Косторной, которая выиграла этап
«Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена — они просто невероятны, и не забывайте и об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, и двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Это золотая эра для российского женского катания. Нам повезло, что мы стали ее свидетелями», — отметил Бартон.
2 ноября Косторная завоевала первое место на этапе
Трусова победила на канадском этапе